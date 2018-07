Decreto dignità | mediazione che produce un pasticcio

Decreto «dignità» - i cinque punti chiave e il fronte dei contrari : Dodici articoli. Quello approvato lunedì sera dal Consiglio dei ministri col nome di Decreto Dignità porta con sé tra le misure più impattanti una stretta sui contratti a termine, i...

Decreto dignità - più che un cambiamento un tuffo nel passato : Se il primo atto (per Decreto) del “governo del cambiamento” si segnala per un tuffo nel passato, vuol dire che sono troppi i conti, anche politici, che non tornano. A tal punto che il...

Decreto dignità - Salvini e Di Maio aprono a interventi migliorativi in Parlamento : Il vicepremier Matteo Salvini commenta positivamente il lavoro del collega pentastellato Luigi Di Maio , che nella veste di Ministro del Welfare, ha fatto approvare lunedì sera il dibattutissimo ...

"Decreto dignità - a rischio 10mila posti di lavoro nel settore legno - mobili e arredamento" : Il decreto legge Dignità farà saltare tra i 7 mila e i 10 mila posti di lavoro entro il 2020 con il risultato di far aumentare le partire iva, accelerare la robotizzazione e scoraggiare gli ...

Da Confindustria allo Sport - il fronte dei contrari al “Decreto Dignità" : Con i suoi 12 articolo, il “Decreto Dignità” interviene sul lavoro, le imprese e il gioco d'azzardo. E vuole dare “un colpo mortale al precariato”, come ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, aggiungendo di aver “licenziato il Jobs Act”. Tuttavia il nuovo decreto non convince del tutto. E non solo l’opposizione. Ecco le categorie che si sono dette ...

Decreto dignità - Salvini pensa a modifiche. Di Maio : no annacquamenti - : Il ministro dell'Interno: "l'Aula lo renderà più efficiente". Il leader M5S: "Disponibili a interventi migliorativi ma saremo argine a annacquamento". Boeri: "Stipendio minimo riduce povertà"

Decreto dignità - SALVINI “CAMBIERÀ IN AULA”/ Ultime notizie : Di Maio - “non si annacqui testo anti-Jobs Act” : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità : “Si chiama Decreto disoccupazione - lavoro in nero o gelosia” : Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio, criticando il decreto Dignità voluto dal ministro del lavoro: "Lo potete chiamare decreto disoccupazione, lavoro in nero o gelosia perché Di Maio era geloso della visibilità di Salvini e ha puntato i piedi su una serie di norme nelle quali invece di colpire la disoccupazione si va a colpire chi produce posti di lavoro".Continua a leggere

Decreto dignità - Di Maio : "colpo mortale al precariato" : Confindustria boccia il Decreto dignità e si tratta di una bocciatura senza appello. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio parla di "colpo mortale al precariato" il presidente del Consiglio Giuseppe Conte più modestamente spiega: "Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro". Decreto dignità approvato dal CdM. Di Maio: 'È la Waterloo del ...

Decreto dignità - Salvini : "Buon inizio - poi modifiche in Parlamento" : Il presidente Inps Tito Boeri critico sulla reintroduzione delle causali nei contratti a tempo determinato."Sì al salario minimo" Decreto dignità e contratti a termine, quali sono le incognite

Matteo Salvini calpesta ancora Luigi Di Maio : 'Il Decreto dignità lo miglioriamo in Aula' : Un'altra 'istituzionale' entrata a gamba tesa di Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Le tensioni tra Lega e M5s sul decreto dignità sono ancora palpabili e già il vicepremier leghista punta a cambiare ...

Decreto dignità - Confindustria stia serena. La dignità è ancora tutta da riscattare : “In un’azienda informatica, dove le commesse sono da anni in crescita, siamo tutti precari part time con contratti a termine. Sicuro che tutto questo derivi dalla domanda sul mercato e non dalla ricattabilità che ne deriva?” È la voce di un lavoratore qualunque che ogni mattina si sveglia e, non avendo rendite da capitale (di qualsiasi forma), è costretto a lavorare, a vendere cioè la propria forza-lavoro a chi invece ha un capitale da far ...

Tore Piana - Energie per l'Italia - : «Il Decreto dignità approvato dal Governo penalizza fortemente la Sardegna». : ... in particolare per la Sardegna, Isola gravata da problemi di trasporti e di lontananza dalla terra ferma, opposti a quelli desiderati.» «Anche in questo caso, il mondo delle Imprese della Sardegna ...