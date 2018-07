Decreto dignità | Confindustria stia serena La dignità è ancora tutta da riscattare

Tore Piana - Energie per l'Italia - : «Il Decreto dignità approvato dal Governo penalizza fortemente la Sardegna». : ... in particolare per la Sardegna, Isola gravata da problemi di trasporti e di lontananza dalla terra ferma, opposti a quelli desiderati.» «Anche in questo caso, il mondo delle Imprese della Sardegna ...

Decreto dignità - Salvini 'Buon inizio - ma l Aula lo renderà più efficiente'. Stop di Di Maio 'No a modifiche che annacquano' : ... dichiara a margine del convegno: 'll Parlamento è sovrano, se le modifiche vanno nell'ottica del miglioramento troveranno nel Movimento 5 Stelle una forza politica disponibile al dialogo. Se invece ...

Governo- Confindustria - scontro su Decreto dignita' : Confindustria non rappresenta il mondo delle imprese, aggiunge Salvini: 'Io penso al 94% delle imprese italiane che hanno meno di dieci dipendenti'. 'Non siamo contro le imprese, serve una sana ...

Lite sul Decreto dignità : un milione di contratti sono a rischio rinnovo : E ora sono tanti i precari che tremano. Al di là delle intenzioni del governo, che vorrebbe per loro un futuro più stabile, le nuove norme sui contratti a termine potrebbero...

Decreto dignità e diplomati magistrali : il Governo prende tempo : Con l’approvazione del Decreto Dignità si attendeva una soluzione per i diplomati magistrali. Soluzione che non è arrivata. Anche la FLC CGIL ha emesso in proposito un comunicato, che riportiamo qui sotto. Decreto Dignità non risolve sui diplomati magistrali La FLC CGIL scrive sul Decreto Dignità approvato e i diplomati magistrali: “Roma, 3 luglio – […] L'articolo Decreto Dignità e diplomati magistrali: il Governo prende ...

'Il Decreto dignità non è né di destra né di sinistra. Definiamolo populista' : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, tra i massimi esponenti della Lega, intervistato dal Corriere della sera difende il decreto Dignità e promette fax tax e pace ...

Decreto dignità e contratti a termine - quali sono le incognite : Pareri discordanti sugli effetti del provvedimento, ecco cosa cambia Decreto dignità, Conte-Di Maio: "Non siamo contro le imprese"

Imprese e opposizioni all'attacco del Decreto dignità. Di Maio : 'ma noi vogliamo tutelare i lavoratori e le aziende oneste' : 'Così a pagare sono sole le Imprese' contesta Confindustria. Conte prova a rassicurare le aziende: 'Ora misure per la crescita economica' -

Susanna Camusso : "Il Decreto dignità? Va nella direzione giusta - ma non è un intervento organico" : "Pur andando nella direzione giusta, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a ...

Decreto dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)