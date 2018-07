De Magistris | Fare le Universiadi

Il sindaco De Magistris non cambia idea su Salvini. "Rifarei la stessa cosa" : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non si pente di aver negato a Salvini di svolgere un comizio nella sua città. Lo ha ribadito ai microfoni di "Non Stop News" su Rtl 102.5. "Una cosa è il dissenso politico – ha risposto al giornalista Pierluigi Diaco che lo ha intervistato - una cosa la cooperazione istituzionale. A Salvini gli è andata male: mi ha querelato per diffamazione e per istigazione a ...