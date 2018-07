Dal doping al Tour de France | Froome | ' E' stata una liberazione'

Doping : Guido Porcellini squalificato per 30 anni. Pesante sanzione ricevuta Dal Tna : Come riporta gazzetta.it, il Tribunale Nazionale AntiDoping ha inflitto una Pesante squalifica di 30 anni al nutrizionista Guido Porcellini, nell’ambito dell’inchiesta “Doping” per la quale la Procura sportiva Nado Italia ha richiesto anche otto anni di squalifica nei confronti dell’ex nuotatore Filippo Magnini, sette al fisioterapista Emanuele Farnetani e quattro all’altro velocista in vasca Michele Santucci. ...

Chris Froome è stato assolto Dal tribunale antidoping del ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 : Il ciclista britannico Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping dell’UCI, la federazione internazionale di ciclismo, in un caso di doping in cui era coinvolto dallo scorso anno. Froome potrà ora correre il Tour de France, che inizia questo sabato, The post Chris Froome è stato assolto dal tribunale antidoping del ciclismo in un caso che risaliva alla Vuelta 2017 appeared first on Il Post.

Cocaina - hashish e doping : 26enne arrestato Dalla polizia per spaccio : La polizia ha denunciato l'uomo Quando ha visto la pattuglia della polizia in via Fiume di Sotto a Fusignano ha provato a liberarsi della Cocaina dal finestrino , circa 1,7 grammi, ma ormai era troppo ...

Atletica - Asbel Kiprop : “Sono innocente ma non mi difendo Dalle accuse di doping”. L’ex Campione Olimpico non va in tribunale : Asbel Kiprop ha rinunciato a difendersi dalle accuse di doping. Il 28enne keniano, tre volte Campione del Mondo dei 1500 metri (2011-2015) e Campione Olimpico sulla distanza a Pechino 2008, era risultato positivo all’EPO durante un test antidoping svolto a novembre 2017. La IAAF aveva deciso di squalificarlo per quattro anni. Il prossimo 28 giugno è prevista un’udienza di fronte al tribunale disciplinare indipendente della IAAF ma ...

Nel giro del Doping - Dal Cobra agli amatori. I Nas : "è dilagante" : Ed entriamo in questo mondo attraverso la voce di chi ne ha fatto parte da protagonista, un grande atleta, l'erede di Marco Pantani, che ha ceduto però al Doping e per questo sta ancora scontando la ...

Giro d’Italia – Froome - l’impresa rosa e lo scanDalo doping : “so dentro di me che non ho fatto niente di male” : Chris Froome e la strepitosa vittoria al Giro d’Italia 101: le sensazioni del britannico del team Sky al termine della 20ª tappa della corsa rosa E’ Mikel Nieve il vincitore della 20ª tappa del Giro d’Italia. La Mitchelton Scott ritrova un piccolo sorriso dopo la crisi di Yates e la perdita delle maglia rosa dopo la strepitosa vittoria di ieri di Froome sul traguardo di Bardonecchia. Il corridore del Team Sky è riuscito a ...

Russia - Mutko paga scanDalo doping : _perde dossier dello Sport : Roma, 18 mag. , askanews, Vitaly Mutko, al centro delle accuse di doping istituzionale contro la Russia, è stato rimosso da ogni incarico nel settore dello Sport nel nuovo governo annunciato oggi dal primo ministro Dmitry Medvedev. A Mutko è stato riservato un ruolo da vice primo ministro incaricato dell'Edilizia. Mutko, 59 anni, è stato …