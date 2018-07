Dal 1978 | più di 8 milioni di bambini sono nati grazie alla Pma

Fecondazione vitro - nati 8 mln Dal 1978 : 16.56 Nasceva 40 anni fa la prima bimba in provetta, l'inglese Luoise Brown. Da allora sono oltre 8 milioni i bambini nati con Fecondazione medicalmente assistita nel mondo. Il dato è stato presentato al 34° Congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologica, in corso a Barcellona. Gli specialisti sottolineano "un forte aumento nell'uso della tecnica della Fecondazione in vitro per il trattamento dell'infertilità".