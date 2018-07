Da Orphan Black a Stronger | viva Tatiana Maslany

gqitalia

: @arzigogolata potrei sbagliarmi ma credo che jessica jones ce li abbia sulle braccia. e sotto le ascelle mi pare mi… - notsosafe : @arzigogolata potrei sbagliarmi ma credo che jessica jones ce li abbia sulle braccia. e sotto le ascelle mi pare mi… - CuoreInPrestito : Emma?? @HugMeTay_ - chi sei? - non ti conosco - End Game - 'mi hai fatto piacere una canzone con Ed Sheeran' - Tay… - Cloud_86 : @iamexemi @_Sorciere__ @screencrushnews è DIFFICILISSIMO risultare un FtM credibile, non ce l'ha fatta manco lontan… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ha dimostrato di potere essere una, nessuna e centomila (in contemporanea), con una maestria che ben poche attrici (e non solo della sua generazione) possono vantare. È soprattutto grazie a lei,, se una serie comeè diventata un cult. Quando la sua Sarah Manning ha scoperto di avere una serie di sorelle-cloni in giro per il mondo, è riuscita a renderle tutte protagoniste, nonostante le diverse personalità, i diversi accenti, le diverse mimiche, spesso necessari nella stessa scena. Nel corso di cinque stagioni ne ha fatte vedere davvero le belle, alternando registri drammatici ad altri più leggeri. In tanti si chiedevano come mai un talento così grande non fosse ancora riuscito ad intercettare quelle luci della ribalta, che invece hanno subito illuminato colleghe persino meno dotate di lei. E spesso, dicono i rumors, è dipeso dai tempi di lavorazione della ...