Da domenica arriva Uozzap | il Techetecheté in salsa La7

L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani - domenica 17 giugno : L’Aquarius, la nave della ong Sos Mediterranee che da una settimana è al centro di un caso politico in Italia e in Europa, ha fatto sapere che dovrebbe arrivare nel porto di Valencia domenica 17 giugno. Il porto della città spagnola è The post L’Aquarius prevede di arrivare a Valencia domani, domenica 17 giugno appeared first on Il Post.

Meteo. Dopo i temporali - arriva il super caldo africano : da domenica si vola a 35° : Da domenica 10 Giugno il Belpaese verrà travolto da una fiammata africana che dal deserto del Sahara si farà strada verso il nostro territorio, prima dell'arrivo delle nuove perturbazioni atlantiche. In Sicilia si toccheranno anche ii 37°.Continua a leggere

Napoli - domenica tutti al mare ma arriva la prima perturbazione di giugno : In arrivo la prima perturbazione di giugno, con piogge e temporali anche forti su molte regioni settentrionali e un aumento della nuvolosità anche nel resto d'Italia, ad eccezione per le regioni più ...

domenica Live : arriva la risposta della Moric agli attacchi di Corona : Quelli che giudicano sempre dai social sono i primi che vanno aiutati perché giudicare è la cosa più facile del mondo. Io non sono qui per cambiare le opinioni degli altri. Io so chi sono: sono una ...

domenica Live/ Grande Fratello - la lite tra Mariana Falace e Lucia Bramieri : arriva il chiarimento (27 maggio) : Domenica Live, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata con Barbara d'Urso: Lucia Bramieri e Angelo Sanzio in onda e tutti gli eliminati dal Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:39:00 GMT)

domenica Live - l'anticipazione-bomba sul Grande Fratello : arriva una vip formosa : Per la prossima puntata del Grande Fratello, Barbara D'Urso ha annunciato l'ingresso di un nuovo personaggio che promette di sconvolgere la vita degli inquilini. Dopo aver tentato la carta del Ken ...

domenica In - arriva Selvaggia Lucarelli (in polemica col GF) : Cristina Parodi tira fuori l'asso dalla manica ed ospita negli studi di Domenica In Selvaggia Lucarelli, l'opinionista, giornalista e membro della giuria di Ballando con le stelle 13, che sabato 19 maggio si concluderà con la proclamazione della coppia vincitrice.Chiamata a commentare la finale nel consueto processo al programma, Selvaggia Lucarelli potrebbe tornare a parlare della vicenda che l'ha coinvolta negli scorsi giorni, vittima delle ...

BOOM! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se dalla D’urso ci sarà Favoloso - a domenica In arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata internazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

Ad Alba domenica 20 maggio arrivano i clown per la giornata del Naso Rosso Arcobaleno VIP : Durante la giornata ci saranno spettacoli, giochi ed attrazioni per i più piccini e non! Tutti i fondi raccolti alla G.N.R. finanziano i progetti di VIP ViviamoInPositivo ITALIA ONLUS. Gli oltre 4.

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 13 maggio. Arriva la decima medaglia azzurra! Italia bronzo nel kata a squadre maschile. : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del’ultima giornata degli Europei 2018 di Karate. Oggi, domenica 13 maggio, è il giorno degli ultimi botti in programma a Novi Sad (Serbia). Le ultime sei finali chiuderanno il programma degli Europei e l’Italia sarà protagonista in ben due occasioni. Si parte con gli azzurri del team kata maschile, Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia, che alle ore 9.00 sfideranno il ...

domenica all’Opera - la musica del ‘900 arriva su Rai 5 : Rai 5 inaugura un nuovo speciale appuntamento con Domenica all’opera, un ciclo interamente dedicato ai grandi artisti del secondo Novecento La grande musica contemporanea della seconda metà del ‘900 arriva su Rai 5 con “Domenica all’opera“, una serie di appuntamenti dedicati a grandi artisti del calibro di Berio, Tutino e Hans Werner Henze. Domenica all’opera su Rai 5: quando inizia Da Domenica 6 maggio alle ...

“Arriva lei!”. domenica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...