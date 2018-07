Da Confindustria allo Sport | il fronte dei contrari al “Decreto Dignità

agi

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Con i suoi 12 articolo, il “Decreto Dignità” interviene sul lavoro, le imprese e il gioco d'azzardo. E vuole dare “un colpo mortale al precariato”, come ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, aggiungendo di aver “licenziato il Jobs Act”. Tuttavia il nuovo decreto non convince del tutto. E non solo l’opposizione. Ecco le categorie che si sono dette: secondo Viale dell’Astronomia, le nuove regole saranno poco utili per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal governo, cioè il contrasto alla precarietà. Infatti, il provvedimento, che prevede anche una stretta sui contratti a termine e alcune misure contro la delocalizzazione delle imprese, causerà un risultato opposto, rispetto a quello dichiarato, con la diminuzione del lavoro, ...