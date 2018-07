Cristiano Ronaldo Juventus | news Spagna e Portogallo | rassegna stampa

Cristiano Ronaldo-Juventus - Mancini : "Sarebbe una cosa importante per il calcio italiano" : Il ct azzurro commenta l'affare del momento e rivela: "Credo che l'Italia avrebbe fatto una bella figura al Mondiale. Balotelli? Può tornare in serie A"

Cristiano Ronaldo - per la Juventus sogno d'estate e affare da 400 milioni : La parola chiave è sostenibilità. La Juventus sta cercando di capire se ci sono le condizioni per vestire di bianconero Ronaldo. Più che una trattativa, una «suggestione», per usare le parole di Beppe ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo e la Juve : numeri sì - numeri no : ... fra sponsor tecnico e sponsor sulla maglia, , quella della Juve vale 40 milioni: come a dire il margine c'è… Cristiano Ronaldo è il personaggio più seguito nel mondo, a livello social. In questo ...

Cristiano Ronaldo alla Juve Possono bastare 120 milioni La chiave è la scrittura privata : Ronaldo vuole andarseneed è affascinato dalla Juve Operazione da 400 milioniLa scappatoia: la scritturaprivata tra CR7 e Perez

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie : quanto vale il "brand" CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:03:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - Mancini e Ferrara a Balalaika : il ‘sospetto’ dell’ex difensore bianconero : Si continua a parlare della trattativa tra la Juventus e Cristiano Ronaldo, il colpo che può infiammare il calciomercato. I bianconeri preparano l’assalto, il portoghese può arrivare per 100-120 milioni di euro mentre per l’ingaggio si parla di 30 milioni a stagione per 4 anni. Durante la trasmissione Balalaika ecco il pensiero del ct della Nazionale Roberto Mancini: “può rappresentare un colpo molto importante per tutto ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - uno sponsor in ‘aiuto’ dei bianconeri : Juventus-Cristiano Ronaldo, non è solo un sogno, la trattativa tra il club bianconero ed il portoghese sta per entrare nel vivo ed in aiuto del club sembra pronto a subentrare uno sponsor. La società campione d’Italia potrebbe sfruttare anche il marchio… Adidas. Pur essendo legato al momento alla Nike con un contratto a vita, l’Adidas starebbe provando a sfilare CR7 alla concorrenza, offrendogli una cifra astronomica per convincerlo a ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : così stanno le cose : Ronaldo alla Juve. Tre parole che infiammano tutti i tifosi bianconeri, così come il mondo del mercato. Realtà? Possibilità? Esagerazione? Sicuramente si sta parlando del desiderio di tutto il mondo. Cinque Palloni d'Oro così come altrettante Champions, di cui tre vinte in fila a Madrid. Numeri mostruosi e quella frase dopo la finalissima di Kiev: "È stato bello giocare nel Real". Già, è ...

“Juventus club straordinario” - Cristiano Ronaldo si presenta così : il retroscena è clamoroso : Juventus-Cristiano Ronaldo, il retroscena è clamoroso. La trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri entra sempre più nel vivo e nel frattempo emerge un importante retroscena. Qualche mese fa in un’intervista con Alessandro Del Piero andata in onda su Sky Sport il portoghese parlava così del club bianconero: “Rumors di te alla Juve?” CR7 sorride. “Vero, ero felice. Quando ti accostano a un club così straordinario ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni/ Bisogna muovere 500 milioni per arrivare a CR7 : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - l’indizio arriva dal… Real Madrid [VIDEO] : La Juventus crede sempre di più al colpaccio Cristiano Ronaldo. I bianconeri possono considerarsi pienamente in corsa per il fuoriclasse portoghese. L’arrivo del portoghese non è fantamercato, il valore del cartellino è accessibile, tra 100 e 120 milioni di euro, non un problema per il club bianconero. E anche sul fronte ingaggio le parti sono vicine, la Juventus è pronta a mettere su piatto un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi bianconeri in delirio : “stasera tutti a Caselle” [FOTO] : Cristiano Ronaldo-Juventus, non è una pazzia estiva. Il calciatore portoghese è una possibilità concreta di mercato dei bianconeri. Secondo alcune voci il Real Madrid avrebbe accettato l’offerta di 100 milioni della Juventus, i bianconeri avrebbero proposto al portoghese un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a stagione. Ed i tifosi della Juventus sono scatenati, i social sono stati presi d’assalto, tra chi ci crede veramente e chi invece ...

Ecco perchè Cristiano Ronaldo si è innamorato della Juve : 1/17 LaPresse ...

Dalla Spagna - Juventus-Cristiano Ronaldo si fa : il Real ha detto sì : JUVENTUS- CRISTIANO Ronaldo- Clamorosa indiscrezione trapelata Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca” e da “La Sexta”, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta bianconera per CR7. Un sì definitivo, Florentino Perez avrebbe accettato la volontà di CR7 di lasciare Madrid. OFFERTA DA 100 MILIONI Come riporta “La Sexta”, il Real Madrid Madrid avrebbe accettato […] L'articolo Dalla Spagna, ...