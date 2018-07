Cristiano Ronaldo alla Juventus | per i social è ”mission impossible” | la dilagante ironia

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Affare (quasi) fatto : ecco le cifre dell'operazione (esclusiva) : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Affare (quasi) fatto: fonti esclusive vicine al Marotta confermano l'accordo con il calciatore e il Real Madrid, si attende l'annuncio(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Juventus - in Spagna insistono : "Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino" : La bomba di mercato dell'estate 2018 l'ha sganciata il quotidiano spagnolo Marca: "L'accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è ad un passo". Quella che sembrava solo una suggestione di mercato si starebbe per tramutare in realtà con la famiglia Agnelli che si sarebbe decisa a sferrare l'offensiva al fuoriclasse portoghese per un obiettivo ben preciso e che ha un nome e un cognome: Champions League. La Juventus ha deciso di sferrare ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie - Matuidi entusiasta : "sarebbe fantastico" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:11:00 GMT)

Marca : "Cristiano Ronaldo sta cercando casa a Torino". E la sindaca Appendino esulta : "Sarebbe straordinario" : La telenovela del calciomercato estivo continua. Cristiano Ronaldo, accostato con insistenza alla Juventus dopo l'uscita del Portogallo ai mondiali, starebbe cercando casa a Torino. A diffondere la notizia è il quotidiano sportivo Marca: "Cristiano Ronaldo sta già cercando casa a Torino da un paio di settimane", scrive aggiungendo che il Real "ha preso atto della volontà del giocatore di andare via", e ricostruisce le tappe ...

Cristiano Ronaldo : ecco le strepitose supercar del fuoriclasse portoghese [FOTO] : Scopriamo l’incredibile collezione di auto di lusso e velocissime supercar ospitate nel garage di Cristiano Ronaldo Nel giorno in cui si parla del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, scopriamo da vicino l’altra passione del fuoriclasse portoghese, ovvero quella per le auto di lusso e le supercar più esclusive e costose. Nel parco auto di Ronaldo troviamo numerose Audi, a partire dall’imponente SUV ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo-Real Madrid - storia di una rottura : Cristiano Ronaldo alla Juve. Sogno o realtà? Sarà il tempo a dirlo. Al momento ciò che pare innegabile è la voglia del portoghese di lasciare Madrid. Un desiderio uscito fuori non all'improvviso, ma ...

Cristiano Ronaldo : figli e compagna : Campione sul campo di calcio, ma anche nella vita privata, Cristiano Ronaldo ha quattro figli e una compagna, Georgina Rodriguez, con cui ha deciso di formare una famiglia. Classe 1985, il campione del Real Madrid non ha avuto un’infanzia facile, segnata dalla povertà e dalla morte del padre Dinis per alcolismo. Oggi è legatissimo alle sorelle Liliana ed Elma, al fratello Hugo, ma soprattutto alla madre Maria Dolores dos Santos Aveiro. ...