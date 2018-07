Cristiano Ronaldo alla Juventus? La mossa del Real Madrid che infrange i sogni bianconeri

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve vola in borsa : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di Cristiano Ronaldo : 'È l'ultima con i blancos' : Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Lapo Elkann “glissa” sull’argomento : Cristiano Ronaldo-Juventus è l’affare dell’estate, una trattativa che sta tenendo banco da giorni e farà discutere ancora a lungo “Io oggi parlo di 500, non parlo di Juve, non parlo di calcio. Ne parleremo domani”. Così Lapo Elkann, a margine della presentazione della 500 spiaggina, dribblando le domande sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A chi gli chiedeva se sarebbe una bella festa, ...

Cristiano Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Video - ultime notizie - a breve decisione dei Blancos sull'offerta bianconera : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le parole di Luciano Moggi fanno sognare i tifosi : Cristiano Ronaldo alla Juventus? E’ la trattativa che sta facendo impazzire tutti i tifosi della Juventus, mandando in tilt il calciomercato europeo-- “Credo che a questo punto Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare alla Juventus. Lui è un’azienda. Può essere considerato la più grande azienda di pubblicità del mondo dal punto di vista sportivo. Il punto interrogativo resta l’età. E’ difficile che si possa pensare di rinforzare la squadra ...

Cristiano Ronaldo : "Da piccolo mi piaceva la Juve" : Ad aprile, dopo il gol in rovesciata allo Stadium, il portoghese ammise una simpatia per i bianconeri

Russia 2018 - le palle di Putin / Il passato della Colombia e il fantasma di Cristiano Ronaldo : Vladimir Putin alza le tasse governative per i passaporti e le patenti, dovranno pure recuperare da qualche parte i cospicui investimenti per il Mondiale. Intanto, gustatevi queste pillole twittate dopo l’accanito e interminabile ottavo di finale Inghilterra-Colombia: BACCA and Uribe… Well, dont fly back to Columbia — ??n? ??d?q?bi (@ZaneSebapadi) 3 luglio 2018 “Bacca e Uribe, meglio che non pigliate l’aereo che vi riporta in Colombia”, ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - Marotta risponde così sul portoghese : La Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, la trattativa è sempre più nel vivo e la fumata bianca può considerarsi vicina. “Se i tifosi della Juventus possono sognare Cristiano Ronaldo? Non parlo…”. Questa la reazione di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, alle domande su Cristiano Ronaldo. Il dirigente della Juventus, pizzicato a Milano dai colleghi di Skysport, ha sorriso, glissando però in merito al portoghese. Ma ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come può cambiare FIFA 19 : Le voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus si stanno susseguendo a ritmo frenetico nelle ultime ore e i tifosi bianconeri stanno già iniziando a sognare. L’idea di vedere il fuoriclasse portoghese a Torino, ma questa volta nella squadra guidata da Massimiliano Allegri, contribuisce a rendere ancora più realizzabile la possibilità di […] L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come può cambiare FIFA 19 ...

Nicola Amoruso : “Cristiano Ronaldo? Quasi fatta - ma alla Juve potrebbe non bastare” : Nicola Amoruso è stato il bomber “girovago” per eccellenza. Per lui ben tredici maglie diverse in Serie A, una marea di reti segnate e quella cattiveria agonistica che ha fatto innamorare ogni piazza in cui abbia giocato. L’attaccante, durante la sua lunga carriera, si è tolto anche lo sfizio di scendere in campo in due finali di Champions League, entrambe perse dalla Juventus contro il Borussia Dortmund ed il Real Madrid. Una concorrenza ...

Mercato Juventus - arriva Cristiano Ronaldo ma partono tanti big – Alessio Tacchinardi a CalcioWeb : “è una vera bomba atomica - pronti a scoppiare i fuochi d’artificio…” : La bomba sta per esplodere, Cristiano Ronaldo è pronto a vestirsi di bianconero. La trattativa c’è ed è sempre più viva, la Juventus accarezza il colpo del secolo. La ‘Vecchia Signora’ ha già deciso di investire tra i 100 ed i 120 milioni di euro per il cartellino, il Real Madrid avrebbe già accettato l’offerta, il club spagnolo ha capito che il percorso del portoghese con i Blancos può considerarsi concluso, per il ...

Calciomercato : con Cristiano Ronaldo - che Juventus sarebbe? : Cristiano Ronaldo alla Juventus è qualcosa di più di un sogno di una notte d’inizio estate. Sottotraccia c’è un contatto in corso, nato dalla proposta al club bianconero da parte di Jorge Mendes, il potentissimo agente dell’asso portoghese. Come sarebbe la “Vecchia signora” con Cristiano Ronaldo? Sono tanti i tasselli da sistemare alla perfezione come in un mosaico, ma l’ambizioso disegno può essere realizzato. Dopo aver vinto sette scudetti di ...