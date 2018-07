Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presto genitori | le prime foto del pancione

Costanza Caracciolo paparazzata in barca e spunta il pancione : Costanza Caracciolo mentre era in barca un paparazzo è riuscito a immortalare la showgirl e le sue curve materne in bikini come mostrano le foto del settimanale” Chi”. E non ci sono più dubbi: la cicogna è in volo e Christian Vieri diventerà papà per la prima volta. Al momento la coppia vive una relazione a distanza, l’ex velina sta trascorrendo l’estate in famiglia, nella sua Sicilia, Bobo è atterrato da poche ore a Milano dopo ...

Vieri e Costanza Caracciolo già in crisi? Lei vuole le nozze ma lui tentenna : Vieri e Costanza Caracciolo: il matrimonio non arriva e lei è sempre più insoddisfatta La dolce attesa di Costanza Caracciolo procede benissimo ma, purtroppo, sembrerebbe che altrettanto non possa dirsi della sua relazione con Vieri. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, infatti, tra i due pare che di recente sia sorto qualche malumore. Il […] L'articolo Vieri e Costanza Caracciolo già in crisi? Lei vuole le nozze ma lui ...

Vieri balla la Bobo Dance con la fidanzata Costanza Caracciolo (VIDEO) : Bobo Vieri sempre più mattatore sui social. L'ex calciatore, già protagonista del telegiornale da Formentera e delle sfide a footvolley tra Ibiza e Miami con altri colleghi, ha lanciato quello che potrebbe diventare il nuovo balletto dell’estate, ossia la Bobo Dance. Lo ha fatto pubblicando su Instagram un video in cui balla con la fidanzata Costanza Caracciolo. The Bobo Dance continues in Paris with Coco @costy_Caracciolo #BoboDance ...

Christian Vieri - la bobo dance con Costanza Caracciolo diventa virale : Ogni estate ha il suo tormentone musicale e spesso e volentieri anche il suo balletto da riproporre in spiaggia e nei locali. Quest’anno il ‘coreografo’ d’eccezione è Christian Vieri, che sui social ha lanciato la #bobodance. Nulla di complicato, anzi, si tratta di una ‘danza’ che sfocia tranquillamente nel tamarro in villeggiatura a Milano Marittima. Tutto quello che bisogna fare infatti è muovere il braccio ...

Costanza Caracciolo mostra il dito medio : «Basta perdere tempo con chi mi toglie il sorriso» : Costanza Caracciolo provocatoria su Instagram. L'ex velina, fidanzata di Bobo Vieri, da cui aspetterebbe anche una bambina, ha ironizzato sulla sua pagina social in merito a un nuovo anello. La...

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : Bobo Vieri papà di una bimba : Costanza Caracciolo è incinta, già arrivata al quinto mese. Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri è al quinto mese di gravidanza, ma la coppia non ha ancora...

Costanza Caracciolo è al quinto mese : Vieri sarà papà di una bambina : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ripartono da una bambina e si preparano a diventare genitori. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’ex velina sarebbe già al quinto mese di gravidanza. 44 lui, 28 lei, stanno insieme da circa un anno e hanno già affrontato il lutto più grande. Nel novembre del 2017 infatti Costanza Caracciolo aveva perso il figlio che aspettava da Bobo Vieri. Un aborto spontaneo, che aveva causato un grande dolore alla ...

