Così il Pd non ha senso Cuperlo invoca il congresso e agita | di nuovo | i dem

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno Così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi ...

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno Così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi -questa ...

"Congresso presto - Così il Pd non ha senso" : Cuperlo, prima di affrontare l'attualità, il "che succederà sabato all'assemblea del Pd", le propongo una riflessione più ampia, perché più ampia è la dimensione del problema. Partiamo dal dato che forse conta di più se cerchi di spiegare la disfatta della sinistra: si è perso il popolo, come hanno certificato le amministrative. Dato questo che il Pd non ha ancora analizzato, così ...

Seat Pagine Gialle - il maxi dividendo non è bastato a Sawiris. Così si è arrivati all’ultimo round sui tagli : Giornata decisiva, quella di lunedì 2 luglio per le sorti dei lavoratori ex Seat Pagine Gialle del gruppo Italiaonline sotto la minaccia di 400 licenziamenti. Se non si arriverà a un accordo sindacale nell’incontro, scatterà la procedura con l’invio delle lettere di messa in mobilità. Nei giorni scorsi l’azienda di proprietà del magnate egiziano Naguib Sawiris pare aver ammorbidito i toni con una proposta di accordo che prevede di “ridurre ...

Così il Niger fa(rà) il lavoro sporco per l'Europa : "Ma i migranti non si fermeranno" : In Niger le politiche migratorie intraprese sotto la pressione delle istituzioni europee "hanno contribuito a destabilizzare il fragile equilibrio sociale che vivono alcune regioni". A sottolinearlo in un'intervista...

Così vicini - Così lontani Brasile contro Messico un classico non scontato : Si fa presto a dire Sudamerica. Si fa presto e spesso si sbaglia: ad esempio quando si parla di Messico, nazione nordamericana e contemporaneamente espressione massima - se non altro per popolazione - del mondo latino di lingua spagnola, porta verso il sud che le inflessioni dell'idioma le conosce tutte. Ad eccezione della enorme fetta chiamata Brasile. Appunto: le avversarie di oggi negli ottavi dei Mondiali, lontane anche per confederazione di ...

'La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo'. Così parlò Rocard : L'origine di questa formula risale a un discorso pronunciato da Rocard il 6 giugno 1989 all'Assemblea nazionale: "Nel mondo ci sono troppe tragedie, povertà, carestie Così che l'Europa e la Francia ...

“La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo”. Così parlò Rocard : Roma. “La Francia non può farsi carico di tutta la miseria del mondo”. Di solito sentiamo questa frase attribuita a Michel Rocard in bocca ai politici della destra francese, felici di farsi forti di una parola che da sinistra legittimi il rafforzamento dei controlli alle frontiere e una stretta sull

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 - Elia Viviani : “Vestire il tricolore è un sogno. Non avrei mai pensato di vincere Così” : Elia Viviani ha vinto i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Il 29enne veneto ha saputo tenere in modo straordinario sull’impegnativo percorso di Darfo Boario Terme e poi ha sfruttato le sue doti da velocista per battere Giovanni Visconti. Il corridore della Quick-Step Floors va così a vestire una meritatissima maglia tricolore. Grande soddisfazione e tanta emozione per Viviani all’arrivo, che ha così commentato la sua impresa a ...

Le reti LTE non sono poi Così sicure come potremmo pensare : Alcuni ricercatori di sicurezza hanno portato alla luce una nuova vulnerabilità delle reti LTE, che mette a rischio la navigazione da parte degli utenti. L'articolo Le reti LTE non sono poi così sicure come potremmo pensare proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Dovizioso sorpreso ad Assen : “il giro secco non mi soddisfa - ma non mi aspettavo un salto Così” : Andrea Dovizioso non nasconde un pizzico di sorpresa per i progressi giornalieri della Ducati in pista ad Assen: le sensazioni del forlivese dopo le Fp2 del Gp d’Olanda Prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e Petrucci. Quarto tempo per Valentino Rossi con Cal Crutchlow alle ...

Bvlgari - l’alta gioielleria non è mai stata Così Wild Pop : Wild pop. così pop da essere quasi selvaggia. La nuova collezione Alta gioielleria Bvlgari, presentata con un elettrizzante all star party allo Stadio dei Marmi a Roma (nella gallery tutti gli ospiti, da Bella Hadid ai Duran Duran, inarrestabili sul palco), è così inaspettata e sorprendente da essere «Bvlgari al 100%». Eccesso, ironia, fantasia in salsa Eighties. E lusso, ovviamente, per i gioielli e gli accessori che strizzano l’occhio a ...

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Ottenuto il 70% delle richieste» Macron : Così non va ma poi media|Video : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»

Migranti - “c'è l'accordo Ue”|Cosa prevede Salvini : «Non mi fido delle parole»|Video Macron : Così non va. Ma alla fine media : Nel documento finale approvato dall'Ue è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Macron: «Soluzione europea»