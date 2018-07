Corruzione | l’indagine sul Consiglio dei Stato e quella su Eni | chi è Amara Il socio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Da alcune settimane sta parlando con i pm, riempiendo centinaia di pagine di verbali pieni di omissis che potrebbero imprimere un’escalation alle indagini. Dichiarazioni rese durante incidenti probatori programmati puntualmente davanti al gip di Messina, che potrebbero coinvolgere anche personaggi eccellenti. D’altra parte l’avvocato Piero– arrenel febbraio scorso per, falso e associazione a delinquere – di pezzi grossi ne ha frequentati parecchi. A raccontarlo sono le inchieste che lo hanno visto protagonista: da Milano a Roma fino a Messina, il nome del legale di Siracusa fa capolino più volte in decine di fascicoli in cui gli investigatori ricostruiscono un gigantesco reticolo di legami, contatti e relazioni. Una trama complessa in cuiè il regista occulto: sempre dietro le quinte, ma sempre motore di ogni tipo di ...