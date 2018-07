Corruzione | arrestato ex giudice Cga siciliana Ultime notizie | Giuseppe Mineo | accusa di

Messina - arrestato per Corruzione ex giudice amministrativo : Palermo, 4 lug. , askanews, La Guardia di Finanza di Messina ha arrestato per corruzione l'ex giudice del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana Giuseppe Mineo. Il provvedimento è stato ...

Corruzione - arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo : Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo Continua a leggere L'articolo Corruzione, arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo proviene da NewsGo.

Sentenze pilotate - arrestato giudice del Cga : Giuseppe Mineo accusato di Corruzione dopo le confessioni dell'avvocato Amara : Era stato indicato dal governo Renzi al Consiglio di Stato ma la nomina non fu ratificata perchè era stato già sanzionato per il ritardo nel deposito delle Sentenze. Avrebbe favorito il maxirisarcimento alla Open Land da parte del Comune di Siracusa

Corruzione per lo stadio della Roma - arrestato anche il genovese Lanzalone | : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese, presidente di Acea

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per Corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Bergamo - Corruzione e truffa in carcere : arrestato ex direttore/ Ultime notizie : emersi rapporti con malavita : Bergamo, corruzione e truffa in carcere: arrestato ex direttore. emersi rapporti con malavita. Ultime notizie: ai domiciliari anche altre 5 persone, tra cui comandante polizia penitenziaria(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:05:00 GMT)

APPALTI TRUCCATI A SAN MAURO CILENTO/ Arrestato sindaco e assessori per Corruzione : tutte le accuse : San MAURO CILENTO, Arrestato sindaco, vice e altre 7 persone: i reati contestati sono quelli di corruzione, concussione e abuso d’ufficio. Nuovo scandalo nella pubblica amministrazione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:30:00 GMT)

Arrestato l'imprenditore Montante - ex paladino antimafia - per Corruzione e dossieraggio : Ex presidente di Sicindustria agli arresti domiciliari insieme ad altre cinque persone. E' accusato di aver spiato le indagini di magistrati e polizia. Indagati anche l'ex presidente del Senato ...

