Corruzione | arrestato ex giudice Cga Siciliana Giuseppe Mineo

Sentenze pilotate - arrestato giudice del Cga : Giuseppe Mineo accusato di Corruzione dopo le confessioni dell'avvocato Amara : Era stato indicato dal governo Renzi al Consiglio di Stato ma la nomina non fu ratificata perchè era stato già sanzionato per il ritardo nel deposito delle Sentenze . Avrebbe favorito il maxirisarcimento alla Open Land da parte del Comune di Siracusa

Corruzione per lo stadio della Roma - arrestato anche il genovese Lanzalone | : Sei persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari: fra loro anche l’avvocato genovese , presidente di Acea

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per Corruzione / Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma : 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Roma na(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Bergamo - Corruzione e truffa in carcere : arrestato ex direttore/ Ultime notizie : emersi rapporti con malavita : Bergamo, corruzione e truffa in carcere: arrestato ex direttore. emersi rapporti con malavita. Ultime notizie: ai domiciliari anche altre 5 persone, tra cui comandante polizia penitenziaria(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:05:00 GMT)