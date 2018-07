Copyright | Parlamento Ue alla conta dei voti sulla riforma | gruppi spaccati | M5s

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Unaall’ultimo voto tra polemiche e accuse. IlUe si presenta completamente spaccatovigilia del votazione in plenariadel. La direttiva in questione sarà votata il 5 luglio a mezzogiorno a Strasburgo e nel merito nessun gruppo politico, da sinistra a destra, è compatto sulle posizioni. Gli unici sicuri della linea sono i 5 stelle: sono loro ad aver proposto di far tornare il testo in commissione perché sia emendato e migliorato. Addirittura il vicepremier Luigi Di Maio nei giorni scorsi l’ha definita un “bavaglio per la rete” e si è detto pronto a non farla applicare in Italia, nel caso in cui fosse approvata. Sul punto la discussione è molto accesa. Intanto da quasi due giorni protestano gli attivisti e contributori di Wikipedia: in segno di polemica sono state oscurate le pagine di Italia, Spagna, Estonia e ...