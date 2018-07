Contro la corruzione nella sanità i 5 Stelle depositano il Sunshine Act

Linea Libera - nasce il numero verde Contro mafie e corruzione : "Chi denuncia non è solo" : L'Associazione "Libera" lancia il numero verde contro le mafie e la corruzione: "Linea Libera", un numero, 800582727, in cui raccogliere in modo riservato segnalazioni e denunce. numero verde ...

Corruzione - pm milanesi Contro Cantone : 'Ritardi rendono inutili le indagini' : Un atto di accusa duro quello contenuto nel bilancio di responsabilità sociale della Procura di Milano presentato oggi dal procuratore Francesco Greco. Il 'ritardo' con cui sono state trasmesse dall'...

Corruzione - la procura di Milano Contro l'Anac di Cantone : "Rende inutili le indagini" : Le critiche del capo della procura Francesco Greco: "Notizie trasmesse tardi e comportamenti che determinano la discovery anticipata" delle prove

Stadio Roma : 9 arresti per corruzione e reati Contro P.A. : Nove arresti (sei in carcere, tre ai domiciliari) in un’inchiesta sul nuovo Stadio dell’AS Roma calcio. L’operazione è denominata “Rinascimento”. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di 9 persone nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura capitolina, concernente “un’associazione per ...

Latina - mafia e corruzione elettorale : 25 arresti Contro clan sinti Di Silvio : L'elicottero della polizia sta sorvolando il capoluogo pontino perché è scattata all'alba una operazione della Direzione distrettuale Antimafia di Roma e della Questura. Gli agenti della squadra ...

Roberti a Salerno : 'Contro alla corruzione serve l'agente sotto copertura' : Approfondimenti Regione Campania, rimpasto in Giunta: c'è anche l'ex procuratore Roberti 29 maggio 2018 'Non valuto le idee e le posizioni del presidente del consiglio. Io ribadisco quello che dico da ...

SPAGNA - SCANDALO CORRUZIONE : RAJOY “NO ELEZIONI ANTICIPATE”/ Psoe-Ciudadanos : accuse Contro Popolari e calcoli : Caos in SPAGNA, mozione sfiducia socialisti contro premier RAJOY e contro il Governo: SCANDALO dei fondi neri nel Pp, dopo sentenza Gurtel, apre terremoto. Ciudadanos "ELEZIONI anticipate"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:20:00 GMT)

Manette per l'ex n.1 di Confindustria in Sicilia. Corruzione Contro la P.A. : Avrebbe creato una rete per spiare l'inchiesta nei suoi confronti scattata tre anni fa dopo le dichiarazioni di alcuni pentiti di mafia. Agli arresti domiciliari altre cinque persone - Antonio ...

Manette per l'ex n.1 di Confindustria in Sicilia. Corruzione e delitti Contro la P.A. : Avrebbe creato una rete per spiare l'inchiesta nei suoi confronti che era scattata tre anni fa dopo le dichiarazioni di alcuni pentiti di mafia. Arresti domiciliari anche per altre cinque persone - ...