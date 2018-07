Conte vede Venditti | incontro a sorpresa a circolo Canottieri

Governo : Conte vede Venditti - incontro a sorpresa al Circolo Canottieri : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – sorpresa questo pomeriggio al Circolo Canottieri Roma. Nella storica sede di Lungotevere Flaminio 39 è arrivato il premier Giuseppe Conte, socio del Circolo, per un breve momento di relax tra un impegno e l’altro. Il presidente del Consiglio ne ha approfittato per salutare Antonello Venditti, di cui è grande estimatore. Il celebre cantautore romano era impegnato nelle prove per il concerto che terrà questa ...

Conte vede Cantone - tavolo su corruzione : 19.17 Il premier Conte ha incontrato a palazzo Chigi il presidente dell'Anac, Cantone. Al centro del colloquio misure mirate a contrastare la corruzione. L'incontro ha fatto seguito al tavolo di lavoro interministeriale, coordinato dal presidente del Consiglio, sulla semplificazione, de-burocratizzazione e anticorruzione. Hanno partecipato i ministri Bonafede, Bongiorno, Tria, Toninelli e Lezzi.

Governo : Conte vede Cantone - misure mirate anti-corruzione : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha visto stamani a Palazzo Chigi il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. Al centro dell’incontro, la volontà di proseguire nella valutazione di misure mirate a contrastare la corruzione, riferiscono fonti governative. Conte questa mattina ha coordinato il tavolo di lavoro interministeriale sulla semplificazione, la deburocratizzazione e l’anticorruzione insieme ai ...

Decreto Dignità - cosa prevede. Conte-Di Maio : “Addio Jobs act”/ Ultime notizie : ad agosto primo banco di prova : Ultime notizie sul Decreto Dignità: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Instagram ""Non hai nuovi Contenuti da vedere” : Cosa Vuol Dire? : Instagram, arriva la funzione “Non hai nuovi contenuti da vedere”. Da oggi Instagram ci avvisa quando vediamo tutti i post recenti Instagram “Non hai nuovi contenuti da vedere” Grandi novità arrivano ancora da Instagram, il social network fotografico più famoso, usato e in voga del momento. Negli scorsi giorni, infatti, Instagram ha lanciato una nuova funzione, annunciata da […]

F1 e MotoGP in Contemporanea - che domenica! Il programma - gli orari e come vedere tutto in tv :

F1 e MotoGP in Contemporanea - che domenica! Il programma - gli orari e come vedere tutto in tv : Domenica 1° luglio a tutto gas: non avremo un momento di tregua, una vera e propria domenica bestiale all’insegna dei motori durante la quale gli appassionati potranno gustarsi F1 e MotoGP una in fila all’altra, praticamente in contemporanea. I bolidi a quattro ruote si cimenteranno con il GP d’Austria a partire dalle ore 15.10, ma prima riflettori puntati su Assen dove i centauri si daranno battaglia nel GP di Olanda con la ...

Il summit Ue tra tensione e ilarità. Conte agli altri : «Parlo da avvocato». E lo svedese : «E io ho fatto il saldatore...» : Il presidente del Consiglio: «Io parlo da avvocato» Il collega svedese: ho fatto il saldatore, ma lo so anch’io

Migranti - l’accordo c’è ma non si vede : ancora scontro Macron-Conte : Migranti, l’accordo c’è ma non si vede: ancora scontro Macron-Conte Migranti, l’accordo c’è ma non si vede: ancora scontro Macron-Conte Continua a leggere L'articolo Migranti, l’accordo c’è ma non si vede: ancora scontro Macron-Conte proviene da NewsGo.

