Consorzi di Bonifica | Coldiretti | ' Strumenti indispensabili per la Puglia'

Decurtazione finanziamento Consorzi o Bonifica Ragusa - Campo condanna Regione : Consorzio di Bonifica Ragusa , la deputata regionale Stefania Campo “un affronto la Decurtazione delle somme per i lavoratori”.

Un milione e mezzo per Consorzio Bonifica Ragusa : ma non bastano : A darne notizia è il deputato regionale Orazio Ragusa che precisa: "Non bastano, ma si tratta di una prima risposta di serenità"