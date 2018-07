Confcommercio | Al via i saldi estivi

Saldi : Confcommercio Veneto - al via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ritengo necessario – prosegue Gabriel – tassare i grandi portali di vendita, oltre a far rispettare le regole a tutte le realtà che operano nel settore del commercio”. “C’è attesa per questi Saldi estivi, che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibr

Saldi : Confcommercio Veneto - al via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – Al via, da sabato 7 luglio, i Saldi estivi in Veneto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro, 98 euro a persona. ‘Su questo dato di previsione, che in Veneto riteniamo sarà inferiore rispetto alla media nazionale, potrebbero però pesare gli aumenti delle ...

Saldi : Confcommercio Veneto - al via il 7 luglio - il caro bollette peserà sulle scelte (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ritengo necessario ‘ prosegue Gabriel ‘ tassare i grandi portali di vendita, oltre a far rispettare le regole a tutte le realtà che operano nel settore del commercio”. ‘C’è attesa per questi Saldi estivi, che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand. Le previsioni di vendita sono sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo ...

Al via saldi estivi : i consigli Confcommercio per spesa tranquilla : Roma, 30 giu. , askanews, Al via, da domani, i saldi estivi in Sicilia, lunedì sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio ...

Saldi : al via in Sicilia l’1 luglio - Confcommercio ‘spesa media di 150 euro a famiglia’ (2) : (AdnKronos) – A pesare sulle vendite nei negozi sono soprattutto gli acquisti online. “Abbiamo chiesto a livello nazionale l’introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività – aggiunge la presidente di Confacommercio Palermo – Le vendite on line hanno inciso negativamente sulle vendite dei negozi ma sappiamo ...

