Con la Lega per la sovranità La sfida del meridionale Cantalamessa

Migranti - sContro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di Libero lascia il collegamento : “Ma vaffa…” : scontro in diretta tra Vittorio Feltri e David Parenzo, durante la trasmissione In Onda, su La7. Mentre si discuteva di Migranti, Parenzo ha replicato a una frase del direttore di Libero (“vengono a pisciare nelle aiuole…”) interrompendolo. Così Feltri è andato su tutte le furie e dopo aver insultato il conduttore ha abbandonato il collegamento L'articolo Migranti, scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di ...

Decreto Dignità - la Lega A è Contraria : 'Ci sarebbero Conseguenze gravi' : Sono infatti 120 i milioni che ogni anno sono spesi in pubblicità attraverso lo sport. Nella massima serie italiana 11 squadre su 20 hanno un partner commerciale Legato al mondo delle scommesse. Non ...

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non Conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Cassazione : "Sequestrare i Conti della Lega ovunque siano fino a raggiungere 49 milioni" : Pubblicate le motivazioni cheaccolgono il ricorso del pm di Genova contro Matteo Salvinicontrario ai sequestri a "tappeto". finora bloccati 1,5 milioni di euro. "Qualsiasisomma di denaro riferibile alla Lega Nord deve essere sequestrata fino a raggiungere49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato"

Sondaggi : Continua l’ascesa della Lega - sempre più primo partito. Crollano Pd e Fi : La Lega continua la sua ascesa nei Sondaggi, avvicinandosi sempre più alla soglia del 30% e confermandosi primo partito. Segue, a un punto di distanza, il MoVimento 5 Stelle. Crollano, invece, sia il Pd (ora persino sotto il 18%) che Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi si ferma all'8,2%.continua a leggere

Lega - la Cassazione : "Sequestrare Conti e libretti fino al recupero dei 49 milioni" : I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dal pm di Genova contro il leader della Lega Matteo Salvini, che si era opposto ai sequestri messi in atto ai danni del suo partito finalizzati a recuperare i 49 milioni di euro che, secondo i giudici che hanno condannato in primo grado Umberto Bossi, sarebbero stati oggetto di una truffa ai danni dello Stato.Lo scorso 4 settembre il pm di Genova aveva firmato il decreto ...