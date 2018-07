Con il nuovo concorso Huawei potrete vincere un P20 Pro e un viaggio in Cina per due

Geordie Shore : stenterai a riConoscere Chantelle Connelly Con il nuovo look : OMG The post Geordie Shore: stenterai a riconoscere Chantelle Connelly con il nuovo look appeared first on News Mtv Italia.

La sexy Diletta Leotta alla Conduzione di un nuovo programma tv [FOTO] : 1/27 Foto Instagram ...

Nuovo amore per Ezio Greggio? A Milano Con l'ex velina Thais Souza Wiggers : Ezio Greggio e Thais Souza Wiggers insieme a Milano dopo una cena a due. A incontrare l'inaspettata coppia è stato il direttore del settimanale di Novella2000, Roberto Alessi. Lui stesso ha chiesto spiegazioni al conduttore e all'ex velina, compagna sul bancone di Striscia la notizia di Melissa Satta. Che sia scoppiato l'amore? I due hanno affermato che tra loro c'è solo una bella notizia, nata proprio all'interno della trasmissione di ...

Fedex-Tnt : nuovo round a min. Lavoro per sCongiurare licenziamenti : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – E’ in corso al ministero del Lavoro il nuovo round per la vertenza Fedex-Tnt. Intorno alle 12, è ripresa infatti, la trattativa presso la sede del dicastero di via Fornovo per scongiurare i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, si sta lavorando a un testo che prevederebbe misure di ricollocazione e incentivi ad esodi volontari. Il negoziato è ...

Fedex-Tnt : nuovo round a min. Lavoro per sCongiurare licenziamenti : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – E’ in corso al ministero del Lavoro il nuovo round per la vertenza Fedex-Tnt. Intorno alle 12, è ripresa infatti, la trattativa presso la sede del dicastero di via Fornovo per scongiurare i 361 licenziamenti e il trasferimento di 115 lavoratori. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, si sta lavorando a un testo che prevederebbe misure di ricollocazione e incentivi ad esodi volontari. Il negoziato ...

Sicilia : Congelata mobilità regionali su dighe - domani nuovo inContro in Regione : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Passa la linea "intransigente" dei sindacati autonomi sui trasferimenti di 150 dipendenti dagli uffici periferici alle dighe. Ieri, riferiscono Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl, l'assessore regionale alla Funzione pubblica Bernadette Grasso "ha, di fatto, sospeso gli eff

Faccio quello che voglio è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi Con 3 grandi artisti italiani : Il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è Faccio quello che voglio e verrà rilasciato venerdì 13 luglio 2018. Ad annunciare il nuovo brano ai fan è lo stesso Rovazzi attraverso post sui social network. Nelle scorse ore, l'artefice dei tormentoni più cantati degli ultimi anni, ha comunicato di avere in serbo un nuovo singolo estivo. Il titolo è Faccio quello che voglio e vedrà la luce venerdì 13 luglio. Il nuovo brano di Rovazzi promette di ...

Jerry Calà : «Quarant'anni a tutta libidine» - lo show per celebrare una carriera in musica e il nuovo singolo - Concerto a Roma : Per Jerry Calà l'età è solo un numero. Ha da poco spento 67 candeline , 28 giugno 1951, , eppure ha entusiasmo ed energia da vendere. Attore, regista, showman e cantante Calogero Alessandro Augusto ...

"Così il Pd non ha senso". Cuperlo invoca il Congresso e agita - di nuovo - i dem : Se un decennio ti dimezza vuol dire che una parte del tuo mondo ha perso fiducia in te. Ma questo è solo un lato della medaglia. L'altro è nella incapacità di costruire un consenso più ampio. Perché ...

Roma - nuovo inContro per Florenzi : Una squadra per Florenzi nel mondo ci sarebbe, tanto più a un anno dalla scadenza del contratto attuale. Ma insomma, la Roma che fa? Aspettando il nuovo faccia a faccia con Lucci, manager e testimone ...

Convegno a Chiaramonte Gulfi sul nuovo commercio : Al Convegno erano presenti, oltre al sindaco Gurrieri, Ascom, Commerfidi, Confcommercio e ordine dei Commercialisti

Controlli fiscali : arriva il nuovo redditometro : Il tutto nell'ottica di rendere il nuovo redditometro più efficace per il contrasto all'economia sommersa. L'obiettivo di una tale consultazione preventiva, recita ancora la disposizione normativa ...

Calciomercato Inter - nuovo obiettivo per la fascia destra : si scatena l’asta Con la Juventus : La società nerazzurra sta cercando un terzino destro, contatti con Darmian che è seguito al momento anche dalla Juventus Il mercato dell’Inter non si ferma, la società nerazzurra ha individuato un altro obiettivo per rinforzare la propria difesa. Dopo Asamoah e De Vrij, i dirigenti del club di Suning hanno messo nel mirino Matteo Darmian, avviando i primi contatti con gli agenti del calciatore. LaPresse/Jennifer ...

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO DI NUOVO INSIEME/ "Il tempo aiuta tanto" : dopo gli avvistamenti la Conferma? : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO di NUOVO INSIEME: la cantante parla d'amore al Collisioni Festival e si lascia andare a dichiarazioni importanti per il suo futuro sentimentale.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:35:00 GMT)