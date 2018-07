Como : picchia e minaccia madre e fratelli per farsi dare soldi - arrestato : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Da tempo era diventato l’incubo della sua famiglia: per farsi dare soldi non esitava a picchiare e minacciare la madre e i fratellini. Fino a quando i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. E’ accaduto ieri a Lurate Caccivio, nel comasco, a un 22enne di origine marocchina. Il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’arresto giunge al ...