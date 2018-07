Come potrebbe essere il contratto per rider

Thailandia - i ragazzi nella grotta non sanno nuotare : potrebbero portarli fuori Come “pacchi” : I ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono deboli ma sani. Ora però è necessario capire come riportarli all'esterno della grotta Tham Luang. Al momento stanno facendo pratica sott'acqua con le maschere, in vista di un ritorno in superficie che richiederà estesi periodi di immersione, e per il quale non c'è ancora una tempistica stimata.Continua a leggere

Thailandia - i ragazzi nella grotta non sanno nuotare : potrebbero portarli fuori Come “pacchi” : Thailandia, i ragazzi nella grotta non sanno nuotare: potrebbero portarli fuori come “pacchi” I ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono deboli ma sani. Ora però è necessario capire come riportarli all’esterno della grotta Tham Luang. Al momento stanno facendo pratica sott’acqua con le maschere, in vista di un ritorno in […] L'articolo Thailandia, i ragazzi nella grotta non sanno nuotare: potrebbero ...

Perché il dvd potrebbe vivere una seconda primavera - Come il vinile : Uno scaffale di esposizione di dvd (Getty) Il dvd non è morto, anzi è vivo e vegeto. Questo Perché gli italiani non si sono ancora decisi a dare completa fiducia all’offerta digitale. E, a quanto pare, ci impiegheranno ancora un po’, complice anche la necessità di adeguare l’infrastruttura in banda larga per usufruire dei servizi di streaming. È vero, nel 2017 in Italia sono stati acquistati meno dvd o blue-ray rispetto al ...

Ferrari F413 : ecco Come potrebbe essere l’hypercar del futuro della Casa di Maranello [FOTO] : Un incredibile e dettagliato lavoro firmato da Shane Baxley apre una finestra su come potrebbe essere l’hypercar Ferrari del 2030 Il designer Shane Baxley ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’hypercar del futuro della Casa di Maranello realizzando una serie di interessanti rendering che hanno dato vita alla futuristica Ferrari F413. Disegnata per entrare sul mercato nel 2030, l’erede spirituale de “LaFerrari” sfoggia un design ...

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) potrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Come potrebbe funzionare il sorteggio dei senatori pensato da Grillo : C'è una parola, in politica, che designa e in qualche modo disegna il destino della democrazia. Quella parola è 'urna'. Al netto di quelle cinerarie e per unguenti, restano le urne che, citando la Treccani, sono "destinate a votazioni e sorteggi". Votazioni e sorteggi, appunto. Linguisticamente, quindi, l'idea di Beppe Grillo di estrarre a sorte invece che eleggere i ...

Gli interventi agli occhi con il laser potrebbero non essere così sicuri Come si pensa : Il Lasik, la diffusissima tecnica per gli interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede. Negli Stati Uniti la Food and Drugs Administration (Fda) ha annunciato che diffonderà nuove linee guida alla luce degli studi da cui sono emersi effetti secondari che durano mesi e anche anni come visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...

Pietro Fusco potrebbe rientrare Come responsabile delle giovanili : La Spezia - Un ritorno al futuro per Pietro Fusco . L'ex diesse aquilotto, il cui contratto da uomo mercato con lo Spezia scadrà a fine mese, è tra i nomi presi in considerazione per prendere in ...

Cyberpunk 2077 : in futuro potrebbe arrivare una modalità multiplayer - ma il gioco uscirà Come esperienza single player : Cyberpunk 2077 è realtà e si è mostrato con un incredibile trailer in occasione dell'E3 2018. In seguito, gli sviluppatori hanno condiviso parecchie informazioni sull'atteso gioco e, tra i vari dettagli emersi, si confermava il titolo come un'esperienza per giocatore singolo.Sicuramente, alla sua uscita, Cyberpunk 2077 sarà un gioco single player, ma in futuro le cose potrebbero cambiare con il possibile arrivo di una modalità multiplayer.Questo ...

Migranti - trattato di Dublino : Come potrebbe cambiare sotto la spinta austriaca : Tra Berlino e Bruxelles è in corso un tentativo (forse l’ultimo) per recuperare al summit europeo del 28 e 29 giugno la proposta di modifica del regolamento di Dublino sui Migranti...

Come comportarsi con una persona che potrebbe avere pensieri suicidi : Sette consigli per aiutare una persona cara depressa, messi insieme dal New York Times consultando alcuni esperti The post Come comportarsi con una persona che potrebbe avere pensieri suicidi appeared first on Il Post.

Alfa Romeo 8C - ecco Come potrebbe essere la supercar con l’anima da Ferrari [RENDERING] : Il futuro bolide targato Alfa Romeo vanterà una meccanica ibrida in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV Qualche giorno fa il cuore degli appassionati della Casa del Biscione era stato scaldato dall’annuncio del prossimo arrivo della supercar Alfa Romeo 8C. Il debutto della vettura era stato anticipato infatti da Sergio Marchionne in occasione della presentazione del nuovo piano industriale della Casa di Arese che avevo snocciolato ...

Come potrebbe essere un museo dedicato al linguaggio : Un museo in continuo mutamento, in grado di interagire con i propri visitatori e di rimodellarsi secondo i diversi momenti della giornata. Lo studio di architettura Lissoni Associati, nell’ambito di un concorso promosso da Archasm, ha presentato il progetto di Language Symphony, un’affascinante struttura destinata alla città di Londra, pensata per riconvertire l’area di una stazione in disuso in un museo dedicato al ...

Come potrebbe essere il nuovo governo Conte : Lega e Movimento 5 Stelle avrebbero risolto il nodo Savona: il ministero dell'Economia può andare a Giovanni Tria, professore ordinario di Economia politica e presidente della facoltà di economia all'...