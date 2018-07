Come condividere post Instagram nelle storie

Come condividere video IGTV nelle storie Instagram : IGTV – letteralmente Instagram TV – è il primo concreto tentativo della famosa piattaforma social di andare a competere con un mostro sacro Come YouTube. Per integrare la nuova piattaforma con il social, è possibile condividere video IGTV nelle storie Instagram, ed a breve vedremo Come! Come spiegato nel nostro approfondimento infatti, la nuova app presentata da Instagram permetterebbe di registrare video in verticale e fino ad 1 ora ...