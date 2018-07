COLONY - Seattle è davvero sicura?

lostinaflashforward

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del decimo episodio della terza stagione di, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "Sea Spray", espressione che abbiamo già visto nel secondo episodio, mentre Broussard ricomponeva i documenti dell'IGA a Los Angeles. Di sicuro l'episodio esplorerà più a fondo il mistero degli outliers, a seguito dell'intenso confronto fra Snyder, Will e Broussard.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 3x09 "The Big Empty"Cominciamo con la sinossi:"Will e Katie si chiedono se la loro famiglia è al sicuro a. Snyder getta fango su Everett Kynes. Amy si separa da Broussard."A quanto pare Will e Katie si sono notevolmente riavvicinati a seguito dell'emozionante finale dello scorso episodio. Ora dovranno unire nuovamente le forze per capire se. A questo scopo, Katie continuerà ad indagare personalmente sul mistero ...