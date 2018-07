Colombia-Inghilterra | stasera in live tv su Canale 5 e in streaming su Sport Mediaset

Blastingnews

: Ciò che succede dal dischetto ai Mondiali ti resta dentro tutta la vita... Complimenti all’Inghilterra, che bella… - delpieroale : Ciò che succede dal dischetto ai Mondiali ti resta dentro tutta la vita... Complimenti all’Inghilterra, che bella… - francescacheeks : Domani ho una consegna all’università e sono sommersa dallo studio la mia Colombia ???? sta per scendere in campo con… - repubblica : ??? Gol!!Pareggia la #Colombia al 93mo contro l' #Inghilterra #Mondali2018: 1-1 #colombiainghilterra #worldcup ????… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La, vincitrice del gruppo H dei Mondiali 2018 VIDEO e l'classificatosi al secondo posto del gruppo G, si affronteranno in uno degli ottavi di finale più incerti, equilibrati e attesi di questa kermesseiva. Le squadre di Falcao e di Kane scenderanno in campo nella serata del 3 luglio in una partita che potra' essere ta sia in direttatv su5 sia ingratis sul sito web. Quote e pronostico didei Mondiali 2018nella loro storia si sono affrontate gia' 5 volte, con gli inglesi che non sono mai usciti sconfitti dal confronto calcistico 3 vittore e 2 pareggi. L'ultima partita tra di loro risale al 2005 quando una tripletta di Michael Owen spinse gli inglesi alla vittoria per 3-2. Secondo i bookmakers anche in questo sesto confronto ad avere la meglio dovrebbero essere i ...