: Colle:mafia entra in istituzioni deboli - TelevideoRai101 : Colle:mafia entra in istituzioni deboli - CyberNewsH24 : #Colle:mafia entra in istituzioni deboli -

"Il ricordo di don Giuseppe Diana è vivo nella sua comunità di Casal di Principe,come in tutti gli italiani che non intendono rinunciare alla libertà e mai si piegheranno alla violenza delle organizzazioni criminali".E' il messaggio del Presidente Mattarella in ricordo del sacerdote ucciso dalla camorra nel 1994,che oggi avrebbe compiuto 60 anni. "Le mafie s'insinuano nelle debolezze dellee nei luoghi della marginalità" e don Diana "ha scritto e gridato che 'la camorra oggi è una forma di terrorismo'", scrive Mattarella.(Di mercoledì 4 luglio 2018)