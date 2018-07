wired

: Clark Spencer di Ralph Spacca Internet: “Oggi i film animati parlano a tutti” #pcexpander #cybernews #notizie #news… - pcexpander : Clark Spencer di Ralph Spacca Internet: “Oggi i film animati parlano a tutti” #pcexpander #cybernews #notizie #news… - MilanoCitExpo : Clark Spencer di Ralph Spacca Internet: “Oggi i film animati parlano a tutti” #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Cosa succede se dei personaggi di vecchi videogiochi da sala piuttosto analogici vengono catapultati nel caotico mondo digitale del web? È lo spunto da cui parte, il seguito deltutto che ha sorpreso tutti alla sua uscita nel 2012. Il nuovo capitolo della saga uscirà il prossimo 22 novembre e vedrà ancora una volta protagonista l’insolito duo composto dal distruttivoe dalla dolce ma peperina Vanellope. Quando il gioco da cui lei proviene, Sugar Rush, è minacciato da un volante andato rotto e che non si riesce a riparare, i due si avventureranno nella mirabolante metropoli che rappresenta le mille vie del web, con l’obiettivo di raggiungere eBay e procurarsi il pezzo sostitutivo. Fra video virali, pubblicità invasive e motori di ricerca, i protagonisti dovranno cavarsela in un mondo in cui non tutto è come sembra. A raccontarci il ...