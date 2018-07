Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 5 al 10 luglio

Film al Cinema in uscita questa settimana dal 4 luglio : trama - cast - curiosità : Film al cinema in uscita questa settimana, dal 4 luglio 2018: le proposte nelle sale nella prima settimana di luglio 2018. Ecco i titoli, il genere, trama recensione e curiosità. SCOPRI I Film AL cinema A luglio Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle voci evidenziate o ...

L’incredibile viaggio del fachiro - film al Cinema : trama - recensione - curiosità : L’incredibile viaggio del fachiro è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico del 2018, diretta da Ken Scott con Bérénice Bejo e Dhanush. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’incredibile viaggio del fachiro, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: The ...

Stronger Io sono più forte - film al Cinema : trama - recensione - curiosità : Stronger Io sono più forte è uno dei film al cinema in uscita questa settimana, mercoledì 4 luglio 2018. E’ una pellicola di genere drammatico-biografico del 2017 diretta da David Gordon Green, con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Stronger Io sono più forte, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 4 luglio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: dal lunedì al giovedì: biglietto intero a 8 euro venerdì, sabato e festivi: biglietto intero a 8,50 euro martedì: biglietto a 6 euro per le ...

"Drones World Tour" - il film-concerto dei Muse al Cinema il 12 e 13 luglio : un bombardamento audio-visivo " RECENSIONE : Da alcuni anni, ormai, nei grandi spettacoli pop si fa un uso creativo degli spazi. Il concerto tradizionale ha uno sviluppo frontale: il palco sistemato in fondo all'arena e il pubblico che guarda ...

Viaggi & Turismo : vigilius mountain resort incontra il grande Cinema - 8 giorni di film sotto le stelle : Il vigilius mountain resort, design hotel ecosostenibile in Alto Adige, situato sul monte San Vigilio a 8 minuti di funivia da Lana (BZ), ospita la Settimana del film che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Per otto giorni verranno proiettati sotto le stelle pellicole classiche e grandi successi della cinematografia internazionale. L’esclusivo cinema sarà allestito sulla Terrazza Paradiso, spazio panoramico del resort che si affaccia sulla Val ...

Sky Cinema Anni 80 dal 2 al 15 Luglio i film iconici del decennio più colorato : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 2 al 15 Luglio si accende Sky Cinema Anni 80, un concentrato di film iconici che hanno caratterizzato il decennio più colorato del secolo scorso e fatto la storia del Cinema. Per citare alcuni titoli in programmazione: il film di Tony Scott che ha consacrato il mito di Tom Cruise TOP GUN; il caposaldo del Cinema sci-fi diretto da James Cameron e int...

Film al Cinema in uscita a luglio 2018 : data - cast - trama - curiosità : Film al cinema in uscita a luglio 2018: ecco il calendario del mese di luglio 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive con la data di uscita nei cinema, il genere della pellicola, il regista ed il cast. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base ...

Marcello Mastroianni - otto film per un omaggio non scontato del Cinema Ritrovato a un divo universale : C’è chi lo ricorda vestito di bianco in riva al mare, sul finale de La dolce vita, mentre alza le mani e le allarga come per dire “e che vuoi che ti dica?”. C’è chi circoscrive gli istanti in cui, cappelletto nero sbilenco e megafono da set, detta ordini agli attori sul finale di 8 ½. O ancora chi ha in mente l’incipriato e anziano Casanova in fuga dalla furia rivoluzionaria del 1789 ne Il mondo nuovo. Ad ognuno il suo Marcello Mastroianni. divo ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i ... : ... 2017 , - Macerata Campania - Fabbrica Wojtyla Martedi 4 settembre- DICA 33 ! 1968 -1970 - I 3 anni che sconvolsero il mondo raccontati attraverso i migliori LP - Un docuFilm di Giulio Gargia con Zap ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i fans : 'I viaggiatori dell'utopia' è il titolo della 13esima edizione del Tam Tam Digifest che si terrà tra Napoli, Caserta, Macerata Campania e Capaccio , Paestum, tra il 2 luglio e il 17 ottobre 2018. ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Filming Italy - Sardegna Festival : SuperCinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

Obbligo o verità - il nuovo film horror di Jeff Wadlow al Cinema : Obbligo o verita' esce oggi, 21 giugno 2018, nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di un horror basato su un gioco apparentemente infantile, provato da tutti almeno una volta nella vita. Ma al tempo in cui si giocava, da fanciulli, non c'erano risvolti horror. L'idea di Wadlow è proprio questa: l'innocenza di un gioco si trasforma in un incubo, quando si presentano dei risvolti paranormali inaspettati. Nel cast, Lucy Hale, Tyler Posey, ...