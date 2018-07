Cina | il momento in cui crolla una strada in un quartiere residenziale | nessun ferito

Federer spiazza tutti - è il momento : “la fine della mia carriera è più vi Cina che mai” : Roger Federer spiazza tutti con delle particolari dichiarazioni alla vigilia di Wimbledon: il tennista svizzero torna a parlare del suo ritiro, a suo dire, più vicino che mai Ad agosto gli anni saranno 37, gli Slam in bacheca forse 21 (dipende da Wimbledon) e la voglia di giocare a tennis ancora tanta, si spera. Già perchè per dominare il circuito ATP, in coabitazione al top del ranking con Rafa Nadal ci vuole tanta passione. Una volta ...

OPPO annuncia le cuffie wireless OPPO O-Free - per il momento solo in Cina : A pochi giorni dalla presentazione di OPPO Find X, il produttore cinese annuncia OPPO O-Free, cuffie true wireless decisamente interessanti. L'articolo OPPO annuncia le cuffie wireless OPPO O-Free, per il momento solo in Cina proviene da TuttoAndroid.