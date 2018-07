Cina | camion prendono fuoco dopo incidente in galleria | 200 persone evacuate

Forti piogge in Cina : scontro bus-camion - 10 morti e 10 feriti in Hunan : scontro frontale tra un autobus e un camion ieri sera su un’autostrada coperta di pioggia in Hunan, in Cina: il bilancio è di 10 morti e 10 feriti. Eccesso di velocità, manovre azzardate, veicoli non controllati e stanchezza alla guida sono cause frequenti di gravi incidenti stradali in Cina. L'articolo Forti piogge in Cina: scontro bus-camion, 10 morti e 10 feriti in Hunan sembra essere il primo su Meteo Web.