Ciclista investito a Castano Primo | muore in ospedale LE FOTO

Ciclista muore investito da un furgone : Stava percorrendo in bici un tratto della strada regionale 251 in comune di San Quirino quando, poco dopo le 15, nella zona della Snua , è stato investito da un furgone. Per il Ciclista, Aldo Crevatin ...

Giro d’Italia - Leonardo D’Amico non ce l’ha fatta : è morto il motoCiclista investito prima della 5ª tappa : Non ce l’ha fatta purtroppo il motociclista investito prima della quinta tappa del Giro d’Italia Non ce l’ha fatta Leonardo D’Amico a vincere la battaglia più importante della sua vita, non ce l’ha fatta il motociclista investito ad Agrigento prima della quinta tappa del Giro d’Italia che avrebbe portato i corridori fino a Santa Ninfa (Trapani). Impiegato sul percorso della corsa rosa per svolgere servizio ...

Incidente - muore motoCiclista : è caduto dopo aver investito un capriolo : Castelnuovo Valdicecina , Pisa, , 3 giugno 2018 - Un motociclista è morto nel pomeriggio a Sasso Pisano , frazione del comune di Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo aver investito un ...

Giro d’Italia 2018 : morto Leonardo D’Amico - il motoCiclista investito durante la quinta tappa : Leonardo D’Amico purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo 25 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il motociclista, impegnato nel servizio staffetta della quinta tappa del Giro d’Italia 2018, era stato investito da un’automobilista in contrada Maddalusa fra Agrigento e Porto Empedocle. Il 48enne di Sambuca di Sicilia era stato trasportato in elisoccorso ...

Ciclista investito a Verzuolo : trasportato in elisoccorso al Cto di Torino : Un Ciclista è stato investito oggi pomeriggio intorno alle 15 a Verzuolo. L'uomo, C.S. 59 anni di Manta, è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino in codice giallo. r.g. Ti potrebbero ...

Ciclista investito in viale Monsignor Nogara : grave un 50enne : Udine - Gravissimo incidente, poco prima delle 18, in viale Monsignor Nogara, nella zona dell'Istituto scolastico Stringher , vicino alla rotatoria. Un uomo di 50 anni - B.G. le sue iniziali residente ...

