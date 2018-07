Ciclismo | Dumoulin attacca l Uci ' Caso Froome gestito malissimo'

Tom Dumoulin attacca la UCI : “Caso Froome gestito malissimo : i tifosi si allontaneranno dal Ciclismo . Prendo atto dell’assoluzione ma…” : Tom Dumoulin non ha digerito l’assoluzione di Chris Froome in merito alla non negatività riscontrata al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il keniano bianco è stato giudicato non colpevole e quindi totalmente riabilitato. Il vincitore del Giro d’Italia 2017, sconfitto proprio dal britannico nell’ultima edizione della Corsa Rosa, ha voluto parlare in merito alla vicenda, proprio alla vigilia della partenza del ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...