Ci sono tre nuove accuse di molestie sessuali contro Kevin Spacey

Trezzo d’Adda - strappati nella notte i manifesti di cordoglio per i migranti. Il sindaco leghista : “Non sono stato io” : A Trezzo sull’Adda, al confine tra Milano e Bergamo, una cittadina ha fatto affiggere dei manifesti funebri dedicati ai cento migranti annegati qualche giorno fa al largo delle coste libiche, compresi tanti bambini. E sarebbe stato rispettato l’iter burocratico del caso, incluso il pagamento delle relative imposte comunali. Eppure sono scomparsi: ignoti li hanno strappati nella notte di sabato 30 giugno. Il contenuto del necrologio era ...

Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza : Martedì Oltre 130 palestinesi sono stati feriti dai militari israeliani durante una manifestazione organizzata nella Striscia di Gaza, cui hanno partecipato migliaia di donne palestinesi per protestare contro l’occupazione israeliana. La stima sul numero dei feriti è del ministero della The post Oltre 130 palestinesi sono stati feriti durante una manifestazione delle donne nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

I genitori italiani sono i più stressati d’Europa : Un po’ perché hanno meno tempo per se stessi, un po’ perché la relazione di coppia ne risente, ma soprattutto perché il sostegno economico e sociale fornito alle famiglie è fra i più bassi di tutta l’Europa, i genitori italiani e spagnoli sono i più stressati. Lo rivela una ricerca condotta in tutta Europa da Sitly, piattaforma internazionale che mette in contatto genitori e baby sitter. Gratificanti e allo stesso tempo estenuanti, la paternità ...

Ilary Blasi : 'Con Belen prima non ci parlavamo. E' il mio momento - mentre sono in tv Francesco pensa ai bambini' : MILANO - 'Questa storia della rivalità e dell'antagonismo fra primedonne non mi interessa. Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una ...

Ilary Blasi : «Con Belen prima non ci parlavamo. E' il mio momento - mentre sono in tv Francesco pensa ai bambini» : MILANO - 'Questa storia della rivalità e dell'antagonismo fra primedonne non mi interessa. Io non mi metto mai in competizione con nessuna donna: al contrario, io sono amica delle donne, vengo da una ...

'Ci sono prima io - tornatene nel tuo Paese' - ragazza nigeriana picchiata mentre faceva la fila al bancomat : 'Ci sono prima io, tornatene nel tuo Paese'. È stata accusata di non aver rispettato la fila per il bancomat e picchiata brutalmente. Vittima una giovane nigeriana, aggredita a Sassari da un ragazzo ...

Thailandia - i 12 ragazzi per 9 giorni nella grotta : ora ci vorranno oltre 4 mesi per tirarli fuori | Come sono sopravvissuti? : Il gruppo di giovani calciatori era disperso con il vice allenatore dal 23 giugno: per risalire in superficie dovranno attendere la stagione propizia e imparare a nuotare

In Europa una morte su tre sarebbe 'evitabile' : in Italia sono 52mila l'anno : I decessi sotto i 75 anni che avvengono in Europa ogni anno sono circa di 1,7 milioni, 570mila di questi, ossia...

Ayo e le altre - chi sono le italiane d'oro : Si chiamano Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, Raphaela Lukudo e Ayomide Folorunso. Professione: atlete azzurre. sono loro le quattro ragazze d'oro che ieri hanno trionfato nella staffetta ...

Strage via D’Amelio - chiesto il processo di tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

Migranti - Trump : “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” : Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” proviene da NewsGo.

Le reti LTE non sono poi così sicure come potremmo pensare : Alcuni ricercatori di sicurezza hanno portato alla luce una nuova vulnerabilità delle reti LTE, che mette a rischio la navigazione da parte degli utenti. L'articolo Le reti LTE non sono poi così sicure come potremmo pensare proviene da TuttoAndroid.

I Powerline FreePower Slim sono tre power bank ultra-sottili : Si chiamano Freepower Slim 3000, Freepower Slim 5000 e Freepower Slim 10000 e sono i tre nuovi power bank di powerline. Scopriamo insieme le loro feature L'articolo I powerline Freepower Slim sono tre power bank ultra-sottili proviene da TuttoAndroid.

Piero Angela/ "sono stato in prigione - mi volevano direttore Rai e ho vissuto tre repubbli : Piero Angela svela a "Corriere Innovazione" alcuni aneddoti del suo passato. Tra questi? La prigionia in Iraq e la richiesta di Ugo La Malfa di diventare presidente Rai(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:53:00 GMT)