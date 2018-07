Chiude Mosaicoon | fiore all’occhiello del Sud  hi-tech Via 100 posti

Chiude Mosaicoon - la startup siciliana simbolo di innovazione digitale - : Il fondatore a Sky Tg24: "Abbiamo deciso così un po' per il mercato e un po' per le difficoltà nel trovare venture capitali adeguati per fare innovazione". Con 100 dipendenti e 6 sedi nel mondo, ha ...

Mosaicoon - Chiude la start-up siciliana simbolo della rinascita tecnologica al Sud : Dopo quasi dieci anni di attività e picchi di 20 milioni di euro di fatturato, chiude Mosaicoon, la start-up siciliana ritenuta tra le aziende europee con il più alto potenziale di crescita. Insignita nella Silicon Valley del “Best European Scaleup”, la società fondata da Parodi Giusino, con sede principale a Palermo, non ha retto la concorrenza con i colossi del web. simbolo della rinascita tecnologica del Sud, Mosaicoon era nata ...

Chiude Mosaicoon : addio alla Silicon Valley siciliana : Si è chiuso il sogno della startup tutta siciliana Mosaicoon. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessa Mosaicoon a raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una ...

Chiude Mosaicoon - la startup siciliana fiore all’occhiello del Sud hi-tech. Saltano 100 posti : Pluripremiata, anche nella Silicon Valley, l’azienda con sede a Palermo nata nel 2010 simboleggiava la rinascita digitale del Sud Italia

Chiude Mosaicoon - la startup siciliana non regge alla concorrenza dei colossi del web : Un'idea brillante che ha portato Mosaicoon, la startup fondata a Palermo nel 2010, ad essere apprezzata e premiata in tutta Europa ma anche nel mondo, fino in Silicon Valley. Ma il sogno di una ...

Chiude Mosaicoon - la startup simbolo dell’innovazione italiana negli Usa : (Foto: Ugo Parodi Giusino, fondatore di Mosaicoon) Un’impresa modello. Una delle startup simbolo dell’ecosistema italiano. Insignita, in Silicon Valley, del Best european scaleup, per essere una delle aziende europee con il più alto potenziale di crescita. Eppure, la siciliana Mosaicoon ha da poco annunciato la sua chiusura ufficiale. Quello delle startup, del resto, è un settore difficile. Otto su dieci falliscono nei primi 2 anni ...

Chiude una delle startup simbolo del digitale italiano - Mosaicoon : 'Non ce l'abbiamo fatta' : Mosaicoon ha chiuso. L'ex startup, tra le più note dell'ecosistema digitale italiano, considerata a lungo simbolo della nuova imprenditoria di Internet, ha confermato di essere in fase di fallimento e ...

'Schiacciati dalla concorrenza' - Chiude la startup Mosaicoon : 100 lavoratori a casa : Approfondimenti Un'impresa palermitana rappresenterà l'Italia al Web Summit di Lisbona 3 novembre 2017 Ha spento 9 candeline, ha fatturato 20 milioni di euro, ha assunto quasi 100 dipendenti. E per ...