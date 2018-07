Chiude Mosaicoon | addio alla Silicon Valley siciliana

ilgiornale

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si è chiuso il sogno della startup tutta. L'azienda era nata nel 2010 con l'idea di proporre campagne virali di marketing e pubblicità sul web in grado di attrarre l'attenzione dei grandi brand. Un'idea che di fatto ha portato la stessaa raccogliere premi in tutta Europa e anche ad aprire nuovi sedi in tutto il mondo contando al suo interno circa 100 dipendenti. Il quartier generale restava però lì a Palermo, una costruzione all'avanguardia vicino al mare dove i dipendenti potevano esprimere tutta la loro creatività.Una vera e propria sfida per il fondatore Ugo Parodi Giusino. Una sfida persa che adesso deve fare i conti con il fallimento: "Ci sono varie fasi nella vita di una startup - ha detto Parodi Giusino - noi abbiamo capito che non riuscivamo a diventare più grandi di così, a superare la soglia di una media impresa.re è stata una scelta ...