Chiede un giorno libero per assistere il figlio in fin di vita | il capo minaccia di

Trento - Chiede giorno di malattia al principale : “Attento o ti bruciamo vivo” : Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” Continua a leggere L'articolo Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” proviene da NewsGo.

‘Ti brucio vivo - brutto islamico' : Chiede giorno di malattia - aggredito dal principale : Sei solo un bastardo islamico. Ti brucio vivo. Ora al potere c'è Salvini: [VIDEO] posso anche ammazzarti. Quelli appena elencati sono solo una piccola parte degli insulti, conditi con una buona dose di minacce, rivolti ad un giovane marocchino della provincia di Trento, colpevole di aver domandato al suo principale di poter prendere qualche giorno di malattia. La sconcertante risposta è stata documentata dalle registrazioni effettuate dal ...

Trento - Chiede giorno di malattia al principale : “Attento o ti bruciamo vivo” : Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” Continua a leggere L'articolo Trento, chiede giorno di malattia al principale: “Attento o ti bruciamo vivo” proviene da NewsGo.

Comune di Chieti - Forza Italia - Chiede istituzione tassa soggiorno ai centri accoglienza : Chieti - Due emendamenti, uno dei quali prevede che a pagare la tassa di soggiorno siano anche gli operatori economici che gestiscono le strutture di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo o protezione internazionale, sono stati i presentati dal consigliere comunale di Chieti, Emiliano Vitale (Fi), alla delibera che prevede l'istituzione della tassa di soggiorno, la cui approvazione sarà discussa dal Consiglio ...

"Per ogni riChiedente asilo spendiamo 35 euro al giorno - da luglio meno soldi" : Dopo il caso Aquarius, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini difende la decisione della chiusura dei porti alle navi che trasportano migranti e...

Giulia Bongiorno a Radio 24 : aggredita ho avuto il coraggio di denunciare. Non Chiedero' la scorta come ministro : "Ho avuto paura perché ero con mio figlio." Racconta la vicenda che l'ha vista protagonista il neo ministro Giulia Bongiorno ai microfoni di Telese e Giannino a 24 Mattino "Per lui è stata una scena ...

Migranti - i costi dell’accoglienza : 35 euro al giorno. Ma ai riChiedenti asilo ne vanno 2 - 50 : Nella corso della sua visita all’hotspot (centro di identificazione di Migranti) di Pozzallo in provincia di Ragusa, il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto di aver...

Di Maio Chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura . Per i giornali 'tutto in alto mare' : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo ...

Di Maio Chiede qualche giorno - Salvini non esclude la rottura. Per i giornali "tutto in alto mare" : Altro tempo, altri giorni: nemmeno oggi le delegazioni di Lega e M5S sono state in grado di portare al Quirinale un accordo chiuso, e magari anche il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Primo a salire nello Studio alla Vetrata del Quirinale, da Sergio Mattarella, il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Evita di dare nomi, ma sottolinea la sostanziale tenuta di un accordo in itinere. Poi è il turno di Matteo Salvini, ...

Fisco - ultimo giorno per Chiedere la rottamazione delle cartelle - : Scade il 15 maggio il termine per la domanda di adesione alla "definizione agevolata" delle somme contestate da Fisco ed enti locali ai contribuenti. Le stime parlano di 3 milioni di cartelle da ...