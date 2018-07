Chi era Craig Raymond | figlio di Tina Turner

Andrea MelChiorre in ospedale / Uomini e Donne - operazione per l'ex corteggiatore : "Ora sto bene" : Andrea Melchiorre in ospedale, operazione per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Confuso per l'anestesia, poi svela: "Ora sto bene, grazie a tutti"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una ChiacChiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Uomini e Donne - Andrea MelChiorre in ospedale : “Ho subito un’operazione” : Uomini e Donne: Andrea Melchiorre informa i fan di essere stato operato, mentre è sotto effetto dell’anestesia Andrea Melchiorre di Uomini e Donne è stato operato questa mattina. L’ex corteggiatore di Valentina Dallari ha deciso di informare i suoi fan attraverso le Storie su Instagram. Ancora sotto effetto dell’anestesia, Andrea ha preso il cellulare e […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Melchiorre in ospedale: ...

Mondiali - Suarez si sChiera con Neymar : L’attaccante dell’Uruguay Luis Suarez ha definito il fuoriclasse Brasiliano Neymar “un giocatore fenomenale”, nonostante le frequenti accuse di simulazione nei suoi confronti. Lo riportano i media russi. “Tutti i giocatori ricevono critiche – ha detto Suarez – Tutti sanno che Neymar è un giocatore fenomenale, il suo stile di gioco è impressionante. A decidere se c’è stato un fallo su di lui o ...

Palermo : DiventeràBellissima - Chiusura Mosaicoon fulmine a ciel sereno : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Un fulmine a ciel sereno la chiusura di Mosaicoon. La prima start up interamente made in Palermo che ha avuto il merito di proiettare la nostra città nel mondo della digital economy. Pionieri, della cui esperienza bisogna far tesoro". Così Domenico Bonanno, neo coordin

Varese : arriva polizia a cavallo - controllerà parChi e SChiranna : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - A Varese arrivano i poliziotti a cavallo per rafforzare i controlli nei parchi cittadini e nell'area della Schiranna. Nel pomeriggio di ieri, in occasione dell’11esimo Gp Living all’ippodromo delle Bettole, sono state presentate le unità ippomontate della polizia di Stat

Sudafrica : diChiarata morta dopo un incidente - viene ritrovata viva nella cella frigorifera dell’obitorio : Una donna era una delle tre persone dichiarate morte in un incidente stradale avvenuto in Sudafrica. Ma la storia ha dell’incredibile: un addetto del personale dell’obitorio di Carletonville, andato a controllare i corpi, ha tirato fuori il corpo della donna dalla cella frigorifera e ha notato che stava ancora respirando. La donna è ora ricoverata in ospedale e il Gauteng Health Department sta cercando di capire come sia potuta avvenire la falsa ...

Stelle marine e granChi liberati dalle reti : Punta Campanella nel Cilento per la bonifica dei fondali marini [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - i giornali spagnoli parlano Chiaro : l’operazione si può Chiudere [GALLERY] : Le prime pagine dei principali quotidiani spagnoli si concentrano sul possibile trasferimento di Ronaldo alla Juventus, un’operazione che secondo i media iberici si può chiudere Cristiano Ronaldo alla Juventus, ne parlano tutti. La notizia, deflagrata nella mattinata di ieri, ha scombussolato l’intero mercato internazionale, spingendo i media di tutto il mondo ad interessarsi a questa trattativa. In particolare quelli spagnoli, ...

La modalità Parco GioChi di Fortnite permette di costruire un'intera città : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi ai numerosi giocatori di Fortnite.Come ormai saprete, questa modalità permette di scorrazzare liberamente per la mappa, grazie alle risorse illimitate e alla presenza del respawn. Ma, a quanto pare, c'è un giocatore, Sonny Evans, che ha sfruttato la modalità per realizzare un'impresa, costruire un'intera città. L'utente, in un'ora di ...

Banda della Uno Bianca - scarcerato Marino OcChipinti : era all’ergastolo : Banda della Uno Bianca, scarcerato Marino Occhipinti: era all’ergastolo Banda della Uno Bianca, scarcerato Marino Occhipinti: era all’ergastolo Continua a leggere L'articolo Banda della Uno Bianca, scarcerato Marino Occhipinti: era all’ergastolo proviene da NewsGo.

MontevarChi - bimbo di 2 anni cade dal tavolo mentre gioca : ricoverato in rianimazione : Momenti drammatici nella serata di martedì in un'abitazione di Montevarchi dove il piccolo è caduto improvvisamente dal tavolo della cucina mentre giocava rimanendo esanime a terra. Trasportato al Meyer di Firenze in elicottero con un grave trauma cranico.Continua a leggere