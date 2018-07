Chi è Wang | il miliardario morto in Francia per un selfie | che portò la Hna alle stelle

Indonesia : erutta vulcano a Bali - Chiuso l’aeroporto di Banyuwangi sull’isola di Java : In Indonesia, il vulcano Agung, sull’isola turistica di Bali, ha eruttato lunedì sera, generando una colonna di ceneri a 5mila metri di altezza e riversando lava lungo le sue pendici fino a 2 km dal cratere, generando fiamme nelle foreste in alta quota sulla montagna. Circa 700 persone sono fuggite da un villaggio a circa 6 km dal cratere. Le autorità hanno chiuso l’aeroporto di Banyuwangi, sull’isola di Java: lo scalo si trova ...