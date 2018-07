Chi è Lorenzo Doni | il marito di Irene Grandi

Uomini e Donne/ Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi : Chi saranno i nuovi tronisti? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti a settembre? Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi: tutte le indiscrezioni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nessun incontro tra Sara e Lorenzo : Riccardi Chiarisce l'accaduto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Non solo amori che finiscono dopo il programma: ecco come procedono le storie di Eugenio e Francesca e molti altri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Siracusa - inaugurate le Feste ArChimedee : Gran Galà finale con il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra : Scienziati che saliranno sul palco, durante il finale, dimostrando come scienza, arte, informazione e leggerezza possono convivere e migliorare la realtà in cui vivono adulti e bambini.

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicChiere mezzo pieno : “ecco la parte positiva di questo fine settimana” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il settimo posto di oggi al Gp d’Olanda: le parole del maiorchino della Ducati ad Assen Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Honda ha trionfato al termine di una gara pazzesca, sul circuito di Assen, seguito sul podio dai connazionali Rins e Vianles. Quarto posto per Andrea Dovizioso, che ha chiuso la sua gara davanti a Valentino Rossi. Settimo invece Jorge Lorenzo, ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo : nelle Fp1 di Assen scivolata per il maiorChino [VIDEO] : Caduta per Jorge Lorenzo nelle Fp1 del Gp d’Olanda: nessuna grave conseguenza per il maiorchino della Ducati-- Il weekend di Assen è iniziato con una Caduta per Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Ducati è scivolato proprio sul finale della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Il ducatista, reduce da due vittorie consecutive in sella alla Desmosedici Gp, è scivolato proprio verso il termine della sessione di Fp1, senza ...

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Domenicali Chiede il titolo? Ci vuole calma» : ROMA - Jorge Lorenzo spegne subito gli entusiasmi di Domenicali. Il pilota spagnolo è ovviamente contento delle due vittorie consecutive ma non si sbilancia in vista del Gran Premio di Assen: ' ...

Uomini e donne - Lorenzo Riccardi : "Mi piaccio in tutto quello che faccio - mi guardo allo specChio spessissimo" : Non buona la prima, non buona la seconda. Lorenzo Riccardi non è fortunato a Uomini e donne. Prima corteggiatore di Ludovica Valli, poi di Sara Affi Fella, in entrambi i casi il giovane pugliese non è riuscito a farsi scegliere dalle troniste (con Sara ci è andato molto vicino, ma lei alla fine gli ha preferito Luigi Mastroianni, con il quale però la storia è già finita). Uomini e donne, Sara ...

Uomini e Donne/ Le bimbe del Cobra Chiedono rispetto per Lorenzo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Tiro a segno - GioChi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Lorenzo Bacci e Dario Di Martino per l’oro? : Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del Tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata. Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su Chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MotoGP - su Chi punterà la Ducati dopo la vittoria di Lorenzo nel Gp di Catalunya? : La paura di Marquez che il vantaggio nel mondiale si possa assottigliare è sotto la cenere, dunque ci aspettiamo che il campione del mondo attinga dalla sua vocazione naturale ad attaccare. In ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la vittoria al Montmelò : “ecco cosa dico a Chi mi critica” : Jorge Lorenzo sicuro di se stesso: la felicità del maiorchino dopo la vittoria al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa vittoria, che dimostra finalmente che Jorge ...

MotoGp – L’euforia di Lorenzo - la rassegnazione di Marquez e il sorriso di Rossi : le parole del parco Chiuso : Sorrisi ed entusiasmo nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gp di Barcellona, ecco le loro sensazioni a caldo Nessuna vittoria in quasi un anno e mezzo, due nelle ultime due settimane. Jorge Lorenzo si è preso la Ducati, vincendo anche a Barcellona dopo il successo del Mugello, un capolavoro solitario che lancia il maiorchino nei piani alti della classifica mondiale. . / AFP PHOTO / LLUIS GENE L’avanzata del pilota spagnolo non ...

MotoGp - Marquez - il ginocChio del salvataggi e la pole di Lorenzo : 'dobbiamo fare un upgrade della tuta - Jorge? E' il più forte' : AFP PHOTO / LLUIS GENE Sereno e soddisfatto, il campione del mondo in carica: Marc Marquez, ha infatti dovuto disputare la Q1, prima di poter lottare per le migliori posizioni in griglia di partenza. ...