Chi è la nuova presunta fidanzata di Francesco Monte? Ana Moya Calzado ad Ibiza con

Francesco Monte si è fidanzato? Chi è la sua nuova compagna : Francesco Monte in dolce compagnia a Ibiza con Ana Moya L’estate 2018 è iniziata all’insegna della passione per Francesco Monte. L’ex tronista e ex naufrago è stato pizzicato dal settimanale Chi in dolce compagnia con la modella Ana Moya. Dopo un inverno decisamente burrascoso, iniziato con la rottura con Cecilia Rodriguez sua fidanzata storica, Francesco Monte aveva ritrovato la serenità affettiva accanto a Paola Di ...

Chi è la nuova fidanzata di Cutrone? Francesca Valenti - una reginetta di bellezza per il calciatore del Milan [GALLERY] : Francesca Valenti è la nuova fidanzata di Patrick Cutrone, il calciatore del Milan ha ascoltato il suo allenatore Gennaro Gattuso che quest’inverno gli consigliò di stabilizzare la sua vita sentimentale! Sulla costiera amalfitana al fianco di Patrick Cutrone spunta un’avvenente mora. Di chi si tratta? Molti pensano sia Caterina Sosi, bellissima modella avvicinata più volte al calciatore rossonero, ma non è così. La ragazza che ...

Così ViChi dà nuova forza al racconto breve : Se mai un giorno è il titolo della nuova raccolta di racconti , Guanda, che consacra definitivamente Marco Vichi tra i dieci maggiori scrittori viventi. Il suo intuito narrativo, come già nelle sue ...

[L'inChiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Fortnite : torna nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco GioChi : Arrivano grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa del ritorno della modalità a tempo limitato Parco Giochi. Dopo essere stata rinviata a tempo indeterminato e dopo i grandi sforzi da parte di Epic, la modalità è tornata online.Come segnala VG247.com, Parco Giochi è stata introdotta con l'aggiornamento 4.5 della scorsa settimana e rappresenta una "variante di Battaglia Reale": nel corso delle partite, infatti, saranno a ...

Harvey Weinstein risChia l’ergastolo/ Nuova accusa di atto sessuale forzato : Il produttore Harvey Weinstein rischia l'ergeastolo. Il caso continua a ricevere nuove testimonianze e l'ultima potrebbe rinchiudere in cella, per sempre, il violentatore(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:23:00 GMT)

Weinstein - nuova incriminazione - risChia ergastolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Financial Times attacca : "Salvini? Minaccia l'Ue RisChio nuova Weimar" : Il Financial Times torna a mettere nel mirino l'Italia e lo fa con un editoriale a firma Wolfang Munchau che di fatto attacca senza usare giri di parole il ministro degli Interni, Matteo Salvin i. La ...

Stefano De Martino - sChiaffo a Belen Rodriguez - In vacanza a Ibiza a due passi dalla ex con la nuova fiamma : sì - lei : Belen Rodriguez chi? Conferme importanti sul nuovo flirt di Stefano De Martino: secondo Gabriele Parpiglia, fidatissimo e informatissimo collaboratore di Alfonso Signorini a Chi, l'ex ballerino di Amici lanciato da Maria De Filippi avrebbe preso casa a Ibiza, a 2 km da quella di Andrea Iannone e la sua ex moglie Belen. --A far compagnia a De Martino alcuni amici ma soprattutto la fashion blogger Gilda Ambrosio. "Lli ho visti la settimana scorsa ...

Cesena calcio - LucChi rompe gli indugi : 'Non si può attendere - partiremo subito per la nuova società' : 'Non intendiamo lasciare nulla di intentato ed anzi, non appena sarà possibile, avvieremo un percorso che ha l'obiettivo di superare velocemente il vuoto sportivo nel quale corriamo il rischio di ...

Lavori in galleria : Superstrada e nuova Lecco-Ballabio Chiuse : Lecco, 1 luglio 2018 " Lavori in galleria , Superstrada e nuova Lecco-Ballabio chiuse di notte. Il raccordo per la la Valsassina sarà chiusa da Lecco a Ballabio da domani sera, lunedì, fino a giovedì, ...

Calciomercato Atalanta - nuova idea per il dopo-Cristante ma ocChio alla concorrenza... : Atalanta alle prese con la ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire degnamente Cristante, volato alla Roma ad inizio mercato L' Atalanta deve ancora muoversi sul mercato per mettere una ...

Andrea MelChiorre mostra la nuova fidanzata : il commento di Damante : Andrea Melchiorre esce allo scoperto: la foto della nuova fidanzata. Valentina Vignali e Andrea Damante commentano: il deejay criticato Andrea Melchiorre, volto noto per i fan di Uomini e Donne e Temptation Island, esce allo scoperto e pubblica la prima foto social in compagnia della sua nuova fiamma. La notizia che l’ex corteggiatore avesse smesso […] L'articolo Andrea Melchiorre mostra la nuova fidanzata: il commento di Damante ...