Che orizzonti avrà il sesso del futuro?

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dalla realtà alla fiction e ritorno: che le applicazioni tecnologiche più avanzate abbiano cominciato a penetrare l’industria erotica, non è una novità, basti pensare alle sex doll sempre più verosimili e agli sviluppi della VR nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Mentre si è ormai conclusa la seconda stagione di Westworld, dove i robot sono alla mercé, anche sessuale, degli ospiti (disturbati e disturbanti) di un parco giochi per adulti, in Australia si prepara il prossimo Sexpo (10-12 agosto), che, nella sezione ‘Feel the Future’, indagherà le correlazioni trae tecnologia. L’uso di tecniche e strumenti per migliorare il piacere sessuale è antico. Secondo alcuni scienziati, infatti, sculture con forti immagini erotiche di 35.00 anni a.C. e un dildo di pietra scoperto in una grotta tedesca risalente a 28.000 anni fa, possono già essere ...