CF | mezzo milione per proteggere ebrei e musulmani da violenza

[L'analisi] L'azzardo di Di Maio : vuole dare ad un milione e mezzo di precari il posto fisso. Ma rischiano di perdere tutto : Attacca alcuni dei pilastri del Jobs Act, come a sinistra di Renzi si reclamava da tempo, senza smontarne l'impianto, ma suscitando immediati brontolii nel mondo delle imprese, soprattutto le più ...

Il bimbo è down : condannato l’ospedale. mezzo milione di risarcimento ai genitori : Il tribunale di Pordenone ha dato regione ai genitori del piccolo nato all’ospedale di Portogruaro per responsabilità medica conseguente all'"omessa diagnosi di una malformazione genetica del bambino".Continua a leggere

Napoli choc - rapina della banda del buco alle Poste centrali : banditi in fuga con mezzo milione di euro : Caos e malori, soprattutto tra i tanti pensionati, ma nessun ferito nel colpo della banda del buco oggi alla Poste centrali di Napoli che ha fruttato a due malviventi in tuta bianca un bottino di ...

Le auto dei lettori - mezzo milione di chilometri con una Peugeot 307 : Non capita a molti di vedere 500.000 km sulla strumentazione della propria auto. Soprattutto con un'auto "normale" come una Peugeot 307, certamente non una stradista da agente di commercio. E così pubblichiamo qualche riga della lettera del suo fortunato proprietario, Simone Zamboni, di Terrazzo (Verona): "Era il 20 maggio 2003, giorno del mio 29 compleanno. Entusiasta, ho ritirato la mia 307 berlina, grigia, nuova ...

Un milione e mezzo per Consorzio Bonifica Ragusa : ma non bastano : A darne notizia è il deputato regionale Orazio Ragusa che precisa: "Non bastano, ma si tratta di una prima risposta di serenità"

'Pino è' mezzo milione di euro in beneficenza : E, da oggi, 'Pino è', anche, mezzo milione di euro di solidarietà, per l'esattezza 558.567,87: questo è l'attivo dell'incasso del concertone del 7 giugno al San Paolo, che sarà interamente devoluto, ...

Fondi comuni : nel 2017 oltre mezzo milione di sottoscrittori in più : Teleborsa, - Il numero complessivo di sottoscrittori di Fondi comuni italiani a fine 2017 si attesta a 7,2 milioni, oltre 500 mila in più rispetto all'anno precedente . E' quanto emerge dal più ...

Terremoto - maxi truffa da mezzo milione di euro per i falsi sfollati nelle Marche : maxi truffa sui contributi per la casa nel dopo sisma nelle Marche. I militari della Guardia di Finanza hanno accertato 120 casi di illecite richieste di autonoma sistemazione ...

In Italia ci sono un milione e mezzo di giovani demansionati. Un rapporto : Studiare assicura un lavoro, ma non necessariamente adeguato agli studi fatti. Quasi 4 diplomati e laureati di 15-34 anni su 10 svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio: si tratta complessivamente di 1,5 milioni di giovani. L'ipoteca sul futuro dei giovani inizia nella scuola, prosegue con il lavoro non qualificato e finisce con la mobilità sociale bloccata (solo il 10,6 per cento dei genitori con la ...

In Italia un milione e mezzo di laureati e diplomati sono sottoinquadrati : sono in tutto 1,5 milioni i diplomati e i laureati tra i 15-34 anni che svolgono un lavoro inadeguato rispetto al proprio titolo di studio, un dato di fatto dal quale scaturisce una sorta di 'ipoteca ...

Istat - nascite sotto il mezzo milione. Terzo anno consecutivo : Dal 2015 il nostro Paese è entrato in una fase di declino demografico . Anche nel 2017, come nei due anni precedenti, il consistente saldo naturale negativo, unito a un saldo migratorio positivo, ma ...