Cessioni Inter | Joao Mario | Eder e Borja Valero fra i possibili partenti RUMORS

Scandalo nel calcio italiano - due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti anche sull’Inter : deferimenti - retroCessioni e penalizzazioni - è sempre più caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Inter - plusvalenze : con le attuali Cessioni si avvicinano i 45 milioni per il Fair Play : L'Inter si mantiene attiva in questa sessione di calciomercato. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha ufficializzato l'arrivo (con tanto di spot scenico sui social) di Radja Nainggolan dalla Roma per 24 milioni di euro che si aggiungono ai cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Grazie a questa strategia (ovvero inserire contropartite tecniche) si è fatto in modo di non aggravare la posizione nei riguardi del'Uefa per via del Fair ...

Inter : bilancio quasi ok con le Cessioni di Radu e Valietti - Pinamonti in bilico (RUMORS) : L'Inter è sicuramente una delle societa' più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno ufficializzato [VIDEO] l'acquisto di Radja Nainggolan per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Il club nerazzurro è riuscito a trovare la formula giusta per evitare guai col fair play finanziario. In quest'ottica va visto l'inserimento delle due contropartite che sono state valutate ...

Mercato : Roma - Alisson in stand by. Inter prima Cessioni : In attesa di sfidarsi in campionato, Juventus e Inter movimentano il Mercato, che va avanti anche se i Mondiali hanno rallentato qualche trattativa. In casa nerazzurra si lavora alle uscite, per ...

Calciomercato : Inter - non solo Cessioni ma ancora 4 tasselli : Il mercato è appena iniziato, ma all'Inter sono più che operativi. Sono in mezzo a una piccola rivoluzione. Dopo i tre arrivi , Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij, non tre qualsiasi, ora l'attenzione ...