Cavani non si allena | in dubbio la presenza contro la Francia

Uruguay-Francia - Cavani getta la spugna : non ci sarà : Uruguay-Francia- Cavani getta la spugna. L’attaccante uruguaiano non ci sarà nel match dei quarti di finale contro la Francia. Problema al polpaccio più grave del previsto, l’attaccante del PSG potrebbe tornare a disposizione per l’eventuale semifinale. Cavani oggi non ha preso all’allenamento, difficilmente si tratta di pretattica. FRANCIA FAVORITA A prescindere da tutto, la Francia […] L'articolo Uruguay-Francia, ...

Ahi Uruguay - Cavani non si allena : niente Francia! : Edinson Cavani sarà costretto a saltare il quarto di finale dei Mondiali contro la Francia, l’Uruguay perde il proprio campione Sembra sempre più improbabile un recupero di Edinson Cavani per il match dei quarti di finale dell’Uruguay contro la Francia in programma venerdì. A tre giorni dalla gara la Celeste si è allenata nel ritiro di Nizhni Novgorod senza il suo attaccante vittima di un infortunio che lo ha costretto ad ...

Cavani ko : "Dio voglia che non sia nulla di serio" : 'Ho sentito una 'pizzicata' al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare.Ora Dio voglia che non sia nulla di serio' . Così, nel dopopartita di Sochi, Edinson Cavani, match winner ...

Pagelle Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : Cavani spettacolare - Ronaldo ci prova ma non incide : L’Uruguay si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Un super Cavani, autore di una doppietta, spazza via il Portogallo campione d’Europa prima di uscire dal campo per infortunio. La Celeste gioca con maggiore fluidità nel corso del match e passa subito in vantaggio, ma Pepe trova il gol del pareggio e occorre ancora un grande Cavani per rimettere a posto le cose per l’Uruguay e spedire Ronaldo fuori dai ...

Uruguay-Portogallo - le probabili formazioni degli ottavi di finale - Mondiali 2018 : Cavani contro Ronaldo - ma non ci sono solo loro : Forse la definizione migliore di Uruguay-Portogallo, secondo ottavo di finale dei Mondiali 2018 in programma stasera a Sochi l’ha data Tabarez in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo è nell’elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo contro di lui. La partita deve essere pianificata su tutti gli avversari considerando quella che è l’importanza che ogni singolo giocatore riveste nell’espressione ...

Mondiali - il Ct della Russia : “non temiamo Cavani e Suarez” : “Cambieremo la nostra tattica contro Cavani e Suarez? Domani vediamo. In fin dei conti ci volevano spaventare con Salah e non ce l’hanno fatta”. Lo ha dichiarato il ct russo Stanislav Cherchesov durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Uruguay, che si disputerà domani a Samara e che vale il primo posto nel girone (con la Russia che ha disposizione due risultati su tre). “Gli attaccanti ...

Cavani alla Juventus? / Calciomercato - l'ex agente : "Lo vogliono - ma non possono permetterselo" : Cavani alla Juventus? Calciomercato, l'ex agente lo accosta ai bianconeri ma sottolinea anche come questi non abbiano le risorse economiche per riuscire a mettere a segno il colpo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Milan - non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sarà determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...