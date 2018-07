Casa dell' Energia e Green Economy

Roma - la rinascita dello Stadio Flaminio : 'Portiamo lì la Casa del rugby' : C'è un progetto per il recupero del Flaminio. Anzi, un master plan della Fir, la Federazione italiana rugby, in linea con il piano regolatore. Si tratta di sistemare le tribune, il campo e i locali ...

Le interviste CasaLavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Daniele Marchetti - Ln - : ... Un bolognese decimo al Tour Divide, la gara più lunga del mondo in mountain bike Dal Canada al Messico, il Great divide è uno dei percorsi più spettacolari al mondo per un totale di 4.400 chilometri

Refugees Welcome - il social dell accoglienza in Casa 'Insegnamo ai nostri figli a non girarsi dall altra parte' : 'C'è chi chiude i porti, chi invece apre casa'. Mentre il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prosegue la sua offensiva contro i migranti , c'è un pezzo di Italia che guarda altrove. ...

Refugees Welcome - il social dell'accoglienza in Casa : "Insegnamo ai nostri figli a non girarsi dall'altra parte" : Una piattaforma online che mette in contatto profughi alla ricerca di un tetto e famiglie pronte a ospitarli. Ha già portato oltre 600 migranti in altrettante case di italiani. La storia di Francesco: "C'è chi chiude i porti, chi invece apre la porta"

La prima stagione di Suburra La Serie proiettata alla Casa del Cinema : biglietti e date dell’evento : La prima stagione di Suburra La Serie è ormai da un anno, o quasi, sulla piattaforma Netflix e presto sbarcherà nel prime time di Rai2 con un doppio episodio a settimana per un totale di cinque appuntamenti. Tutti coloro che non stanno nella pelle e vogliono vedere la prima stagione della Serie prequel del famoso film firmato da Stefano Sollima, può farlo gratuitamente alla Casa del Cinema grazie ad un evento interamente dedicato alla factory ...

Tutta la verità sulla nuova Casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

"Tornate a Casa il più presto possibile" : l'appello dei genitori delle 17enni scomparse : Non ci sono notizie di Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso, le due 17enni originarie di Fidenza , Parma, scomparse venerdì 29 giugno dal camping Mirage di Marina di Altidona , Fermo, , dove erano in ...

Litiga con il vicino di Casa per un parcheggio : muore primario dell’ospedale di Cerignola : Francesco Saverio Amorese, primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Cerignola, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio dopo aver Litigato con un vicino di casa.Continua a leggere

Casa della Salute - psichiatra della Usl aggredito da un paziente : l'allarme di Desideri : Arezzo, 2 luglio 2018 - Lo hanno aggredito alla Casa della Salute: è il singolare episodio avvenuto poco prima delle 13 a Pieve Santo Stefano. Nel mirino un medico psichiatra di 39 anni, mestiere ...

A Casablanca filosofi a confronto sulle radici dell'Islam : RABAT - filosofi a confronto per discutere di pluralismo e diritti. A Casablanca, dal 9 all'11 luglio, l'associazione Reset-DIalogues on Civilizations chiama a raccolta gli intellettuali del mondo ...

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...

Milano - Niguarda : l'équipe dell'impossibile. «Qui l'emergenza è di Casa» : Osvaldo Chiara Il modello è targato Usa, ma la declinazione milanese non ha nulla da invidiare agli americani. Il trauma team del Niguarda si sta occupando di Niccolò Bettarini dopo l'aggressione che ...

Le tre vite del Cinema America - la storica rassegna arriva in piazza San Cosimato ad Ostia e al Casale della Cervelletta. E Balduina cinema ... : Non solo cinema: il pubblico potrà visitare una mostra fotografica sul quartiere, curata dall'Associazione Balduina che cura l'intero evento, assistere a spettacoli live, presentazioni e convegni su ...

Ritrovamento choc : in una Casa 11 cadaveri della stessa famiglia. Peggio di un film horror : “Una cosa mai vista” : Altro che film dell’orrore: la realtà sta mettendo a dura prova anche la più fantasiosa immaginazione di chi elabora le storie dell’horror. Qui siamo di fronte a un vero e proprio spettacolo choc. Una drammatica strage si è consumata in India nella census town (città di fatto) di Burari, nel distretto di Delhi Nord, dove, riferisce il sito di ‘India Today’, i membri di una famiglia sono stati trovati impiccati di ...