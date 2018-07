Cannabis terapeutica | la Gran Bretagna verso la legalizzazione

Convegno "Cannabis terapeutica e preparazioni galeniche" a Spoleto. Troppa confusione sulla cannabis terapeutica. Pazienti a rischio : UMWEB, Spoleto. Prof. F. Patti: «Qualunque medico può prescrivere produzioni e formulazioni farmaceutiche galeniche, non hanno alcun tipo di controllo né per quanto riguarda le dosi, né la via di ...

'Divieto Cannabis terapeutica viola diritto a scienza e salute' : ... l'Associazione Luca Coscioni ha preparato un documento che inquadra lo studio critico della pianta medica nel quadro normativo internazionale del cosiddetto 'diritto alla scienza'. 'Il meccanismo di ...

"Divieto Cannabis terapeutica viola diritto a scienza e salute" : "Per oltre mezzo secolo, in modo del tutto arbitrario si sono poste fortissime limitazioni all'accesso ai benefici della scienza, impedendo a scienziati di contribuire a studi nazionali e ...

Cannabis terapeutica - dopo il nostro articolo qualcosa si muove. E Baratter presenta la mozione : TRENTO. Sul fronte della Cannabis terapeutica, tema che ilDolomiti ha trattato più volte , sono da segnalare due notizie importanti. Una relativa all'effetto che ha avuto il nostro articolo sulla ...

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L'uso medico della cannabis costituisce un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard come nei casi di sclerosi multipla per il trattamento della spasticità e nelle poche altre ben definite gravi patologie, per le quali è prevista l’erogazione dal parte

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la rimborsabilità dei farmaci a base di cannabinoidi essa è regolata dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1428 del 15 settembre 2016. Per i medicinali galenici allestiti in farmacia territoriale, ai fini dell’equità di accesso alle

Sanità : Federfarma Verona - su Cannabis terapeutica troppa confusione : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – “Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili”. Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona interviene energicamente in merito alla ...

Usa - pronti i test sulla Cannabis terapeutica nei bimbi con autismo : cannabis contro l’autismo? Per scoprirlo alcuni team statunitensi avvieranno degli studi clinici ad hoc. L’Università della California a San Diego ha annunciato che intende lanciare un trial il prossimo anno, mentre altri due partiranno alla New York University, al Montefiore Medical Center e al Shaare Zedek Medical Center a Gerusalemme. “C’è un enorme utilizzo della cannabis, perché 29 stati americani e il District of ...