http://feedproxy.goo

: #Cannabis medica: messo in dubbio l’effetto antidolorifico in nuovo studio: In un ampio… - giannifioreGF : #Cannabis medica: messo in dubbio l’effetto antidolorifico in nuovo studio: In un ampio… - PharmTechFabLab : RT @Terno1982: E venne il giorno della nuova cannabis di Stato Italiana: la FM1. Non mi sono sbagliato, FM1, non FM19. FM1: fiori con rang… - Terno1982 : E venne il giorno della nuova cannabis di Stato Italiana: la FM1. Non mi sono sbagliato, FM1, non FM19. FM1: fiori… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) In un ampiosull’effetto che laha sul dolore nei pazienti in tutta l’Australia, il team del Centro nazionale di ricerca sulla droga e l’alcol (NDARC) ha scoperto alcuni risultati inaspettati. Marcia indietro sullacome? I ricercatori dicono di aver scoperto che molte persone “hanno percepito come aiuto“, ma lanon ha realmente cambiato il loro livello di dolore. Secondo loaustraliano questo potrebbe essere semplicemente dovuto al fatto che lamedicinale può aiutare le persone a dormire, in questo modo il dolore risulta più tollerabile il giorno successivo. Lodell’Università del New South Wales ha seguito 1.500 persone in quattro anni per vedere come il dolore interferiva con la loro vita quotidiana e se usare lamedicinale avrebbe cambiato il loro prescritto uso di ...